ICE kupuje rękawice rażące prądem. Wyda na nie 16,7 mln dolarów

RMF24

Amerykańska agencja imigracyjna ICE wyposaży swoich funkcjonariuszy w 6 tys. par rękawic pozwalających na rażenie prądem. Kontrakt, opiewający na kwotę 16,7 mln dolarów, wywołał sprzeciw części demokratycznych senatorów i organizacji broniących praw obywatelskich.

Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) poinformował w czwartek o zawarciu umowy bez przetargu z firmą Compliant Technologies LLC z Kentucky. Kontrakt obejmuje dostawę rękawic, dodatkowego wyposażenia oraz obsługi serwisowej przez najbliższe sześć miesięcy.

Senatorowie apelowali o rezygnację z zakupu

Informacja o umowie pojawiła się po apelu grupy amerykańskich senatorów, którzy domagali się odstąpienia od zakupu. List do pełniącego obowiązki dyrektora ICE podpisało 16 demokratycznych senatorów pod przewodnictwem Catherine Cortez Masto.

Politycy zakwestionowali zasadność wprowadzania nowego rodzaju wyposażenia w sytuacji, gdy agencja mierzy się z oskarżeniami o nadużywanie siły.

„Rażące i tragiczne przypadki nadużycia siły w Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Houston, w stanie Maine i innych miejscach w kraju budzą poważne wątpliwości co do profesjonalizmu agencji i jej zdolności do bezpiecznego wykorzystania nowego narzędzia, które mogłoby posłużyć do bezpodstawnego krzywdzenia Amerykanów” - napisali ustawodawcy.

„Będą mogli razić prądem za naciśnięciem przycisku”. Nowe wyposażenie dla ICE? Rękawice rażące prądem mogą wkrótce stać się częścią ekwipunku agentów ICE czyli amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł w USA – poinformowała w środę agencja Associated Press. Przyrządy te mają skłaniać osoby stawiające opór do…

Rękawice mają być używane podczas zatrzymań i zamieszek

Jak podaje agencja AP, urządzenia wyglądają jak zwykłe rękawice patrolowe. Tryb rażenia prądem uruchamia funkcjonariusz przyciskiem. Aby doszło do porażenia, rękawica musi mieć bezpośredni kontakt ze skórą osoby stawiającej opór.

ICE przekazała, że sprzęt ma być wykorzystywany w sytuacjach „wysokiego napięcia” - między innymi podczas zatrzymań, transportu osób odmawiających współpracy oraz zamieszek przed ośrodkami detencyjnymi.

Według agencji rękawice mogą ograniczyć konieczność używania środków przymusu o większej dolegliwości, w tym broni palnej. Zapewniono też, że funkcjonariusze mają działać zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, zasadami szkoleniowymi i standardami odpowiedzialności.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego odpowiada na krytykę

Do zarzutów senatorów odniósł się Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), któremu podlega ICE. Resort ocenił, że krytyka zakupu jest próbą osłabienia federalnych służb porządkowych.

„Działania polityków z tzw. miast azylowych, dążących do pozbawienia naszych federalnych służb porządkowych jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo, są godne potępienia i stanowią celową próbę podważenia pozycji naszych funkcjonariuszy oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo” - oświadczył DHS.