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Amerykanie zwiększają tempo deportacji, a działania służb imigracyjnych ICE wywołują strach w społecznościach imigrantów. Liczba zatrzymań w ostatnim czasie niemal się podwoiła - informuje „New York Times”.

Według gazety, która powołała się w środę na wewnętrzne dokumenty ICE i rozmowy z urzędnikami federalnymi, obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles. ICE w ciągu pięciu dni zatrzymały w kraju ponad 10 tys. osób - pisze „New York Times”.

„Odnajdziemy was”

Z dokumentów, na które powołał się nowojorski dziennik, wynika, że kierownictwo ICE skierowało większość funkcjonariuszy do zatrzymywania osób wyznaczonych do deportacji z USA. Zatrzymania są prowadzone podczas rutynowych kontroli, wizyt w urzędach imigracyjnych, kontroli drogowych oraz na ulicach. Liczba zatrzymań wzrosła w ostatnim czasie z ok. 1 tys. dziennie na początku roku do ok. 2 tys., a w sobotę przekroczyła 2,4 tys.

Nasz przekaz jest jasny: jeśli przyjedziecie do naszego kraju nielegalnie, odnajdziemy was, zatrzymamy i deportujemy – oświadczyła rzeczniczka ministerstwa bezpieczeństwa krajowego Lauren Bis.

Jak podał „NYT”, w ośrodkach detencyjnych ICE przebywa obecnie ponad 63 tys. osób, czyli o blisko 4 tys. więcej niż jeszcze kilka dni wcześniej. Szef pionu deportacyjnego ICE Marcos Charles podziękował funkcjonariuszom za „nadzwyczajne wysiłki” i pochwalił ich za „znakomite rezultaty operacyjne”.

„Ludzie nie chcą wychodzić z domów”

Według gazety decyzją kierownictwa funkcjonariusze ICE pracują siedem dni w tygodniu, a w zatrzymaniach uczestniczyło do 80 proc. personelu tych służb. Zgodnie z informacją „NYT” Biały Dom oczekuje utrzymania poziomu około 2 tys. aresztowań dziennie.

W minionym roku zastępca szefa personelu Białego Domu Stephen Miller wyznaczył cel 3 tys. zatrzymań dziennie, ale ICE nie zdołała tego osiągnąć.

Działania ICE wywołują rosnący strach w społecznościach imigrantów - podkreślił „NYT”. Prawnicy i organizacje pomocowe informują o zatrzymaniach dokonywanych podczas kontroli drogowych czy w drodze do pracy lub kościoła.

Ludzie nie chcą wychodzić z domów. Boją się nawet pojechać po zakupy. Są po prostu przerażeni tymi zatrzymaniami – powiedziała prawniczka imigracyjna ze stanu Utah Ysabel Lonazco.