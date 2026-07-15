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Hulajnogi elektryczne tylko dla dorosłych i z limitem prędkości. Tam mają nowe zasady

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (07:07)

Macedonia Północna wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Od wtorku mogą z nich korzystać wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Hulajnogi elektryczne tylko dla dorosłych i z limitem prędkości. Tam mają nowe zasady
Macedonia Północna wprowadza nowe prawo dotyczące hulajnóg elektrycznych /Shutterstock
  • W Macedonii Północnej od wtorku z hulajnóg elektrycznych mogą korzystać tylko osoby powyżej 18. roku życia.
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W Macedonii Północnej z hulajnóg elektrycznych mogą od wtorku korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia, przy czym prędkość jazdy nie może przekraczać 20 kilometrów na godzinę - podały lokalne media.

Zmiany wprowadzono nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, której celem – jak wyjaśniono – jest poprawa bezpieczeństwa kierujących lekkimi pojazdami elektrycznymi oraz pozostałych uczestników ruchu.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierować hulajnogą elektryczną będzie mogła tylko osoba, która ukończyła 18 lat (wcześniej granica ta wynosiła 14 lat). Maksymalna dopuszczalna prędkość na drogach i pasach dla rowerów została ograniczona do 20 km/h, natomiast na chodnikach oraz ciągach pieszych i pieszo-rowerowych utrzymano limit 6 km/h.

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego, przyjęta przez Zgromadzenie Macedonii Płn. 30 czerwca, nakłada na kierujących hulajnogami elektrycznymi obowiązek zejścia z pojazdu i prowadzenia go podczas przekraczania jezdni lub przejścia dla pieszych, jeśli w danym miejscu nie wyznaczono drogi ani pasa dla rowerów.

Nowe przepisy wprowadzają zakaz przewożenia na hulajnodze innych osób oraz kierowania nią pod wpływem alkoholu; obowiązkowe staje się również używanie kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej w warunkach ograniczonej widoczności i po zmroku.

Za naruszenie przepisów, oprócz kar finansowych, przewidziano czasową konfiskatę hulajnogi elektrycznej na okres 30 dni, a w przypadku gdy pojazdem kieruje dziecko, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: hulajnogi elektryczne

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