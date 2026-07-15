Hulajnogi elektryczne tylko dla dorosłych i z limitem prędkości. Tam mają nowe zasady

RMF24

Macedonia Północna wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Od wtorku mogą z nich korzystać wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia. Dodatkowo obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

W Macedonii Północnej z hulajnóg elektrycznych mogą od wtorku korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia, przy czym prędkość jazdy nie może przekraczać 20 kilometrów na godzinę - podały lokalne media.

Zmiany wprowadzono nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, której celem – jak wyjaśniono – jest poprawa bezpieczeństwa kierujących lekkimi pojazdami elektrycznymi oraz pozostałych uczestników ruchu.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierować hulajnogą elektryczną będzie mogła tylko osoba, która ukończyła 18 lat (wcześniej granica ta wynosiła 14 lat). Maksymalna dopuszczalna prędkość na drogach i pasach dla rowerów została ograniczona do 20 km/h, natomiast na chodnikach oraz ciągach pieszych i pieszo-rowerowych utrzymano limit 6 km/h.

16-latek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z radiowozem. Wstępne ustalenia Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragedii, do której doszło we wtorek w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z 16-latkiem kierującym hulajnogą elektryczną. Nastolatek…

Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego, przyjęta przez Zgromadzenie Macedonii Płn. 30 czerwca, nakłada na kierujących hulajnogami elektrycznymi obowiązek zejścia z pojazdu i prowadzenia go podczas przekraczania jezdni lub przejścia dla pieszych, jeśli w danym miejscu nie wyznaczono drogi ani pasa dla rowerów.

Nowe przepisy wprowadzają zakaz przewożenia na hulajnodze innych osób oraz kierowania nią pod wpływem alkoholu; obowiązkowe staje się również używanie kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej w warunkach ograniczonej widoczności i po zmroku.

Za naruszenie przepisów, oprócz kar finansowych, przewidziano czasową konfiskatę hulajnogi elektrycznej na okres 30 dni, a w przypadku gdy pojazdem kieruje dziecko, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.