Hulajnogi elektryczne tylko dla dorosłych i z limitem prędkości. Tam mają nowe zasady

W Macedonii Północnej z hulajnóg elektrycznych mogą od wtorku korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia, przy czym prędkość jazdy nie może przekraczać 20 kilometrów na godzinę - podały lokalne media.
Zmiany wprowadzono nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, której celem – jak wyjaśniono – jest poprawa bezpieczeństwa kierujących lekkimi pojazdami elektrycznymi oraz pozostałych uczestników ruchu.
Zgodnie z nowymi przepisami, kierować hulajnogą elektryczną będzie mogła tylko osoba, która ukończyła 18 lat (wcześniej granica ta wynosiła 14 lat). Maksymalna dopuszczalna prędkość na drogach i pasach dla rowerów została ograniczona do 20 km/h, natomiast na chodnikach oraz ciągach pieszych i pieszo-rowerowych utrzymano limit 6 km/h.
Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego, przyjęta przez Zgromadzenie Macedonii Płn. 30 czerwca, nakłada na kierujących hulajnogami elektrycznymi obowiązek zejścia z pojazdu i prowadzenia go podczas przekraczania jezdni lub przejścia dla pieszych, jeśli w danym miejscu nie wyznaczono drogi ani pasa dla rowerów.
Nowe przepisy wprowadzają zakaz przewożenia na hulajnodze innych osób oraz kierowania nią pod wpływem alkoholu; obowiązkowe staje się również używanie kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej w warunkach ograniczonej widoczności i po zmroku.
Za naruszenie przepisów, oprócz kar finansowych, przewidziano czasową konfiskatę hulajnogi elektrycznej na okres 30 dni, a w przypadku gdy pojazdem kieruje dziecko, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.