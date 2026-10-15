Harry i Meghan pokazali się razem publicznie. Po raz pierwszy od powrotu z USA

Wiwatujący mieszkańcy Nottingham nie kryli radości z wizyty Sussexów. Harry i Meghan chętnie zatrzymywali się, by zrobić sobie zdjęcia z fanami, przyjmowali kwiaty, baloniki oraz drobne upominki dla swoich dzieci.
Dobrze jest wrócić – powiedziała Meghan, wyraźnie wzruszona serdecznością Brytyjczyków.
Pomoc dla lokalnej społeczności
Podczas wizyty w Nottingham, książęca para odwiedziła także lokalny bank żywności. Tam nie tylko rozmawiali z wolontariuszami, ale również aktywnie włączyli się w przygotowywanie paczek z jedzeniem dla potrzebujących mieszkańców miasta.
Nottingham nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie tutaj, w 2017 roku, Harry i Meghan po raz pierwszy pokazali się publicznie jako para po ogłoszeniu zaręczyn.
Burzliwe relacje z rodziną królewską
Przypomnijmy, że w 2020 roku Sussexowie zdecydowali się zrezygnować z pełnienia oficjalnych obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich relacje z resztą rodziny pozostają napięte, m.in. z powodu zarzutów dotyczących złego traktowania Meghan, które para ujawniła w głośnych wywiadach i produkcjach telewizyjnych.
Harry i Meghan wrócili z dziećmi do Wielkiej Brytanii 26 sierpnia.