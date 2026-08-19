Groźny owad w kolejnym mieście w Portugalii. Powstał specjalny zespół

RMF24

Komar tygrysi, który może przenosić groźne choroby tropikalne takie jak denga, zadomowił się na północy Portugalii. Badania służb medycznych i biologów potwierdziły jego występowanie w mieście Guimaraes.

Kluczowa pozostaje informacja, że na razie nie ma ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez tego owada. Analizy schwytanych osobników pozwoliły stwierdzić brak w ich organizmach mikroorganizmów wywołujących choroby tropikalne ani inne choroby zakaźne.

Urzędnicy i służby sanitarne zaapelowały jednak do mieszkańców o wyeliminowanie wszelkich pojemników z wodą. Ich obecność sprzyja bowiem komarom tygrysim, dając im warunki do rozmnażania i rozprzestrzeniania w regionie. Powołano też zespół do monitorowania w Guimaraes miejsc, w których komar tygrysi (Aedes albopictus) mógłby się rozmnażać.

Komar tygrysi na coraz większym obszarze Portugalii

Potwierdzenie obecności komara tygrysiego oznacza, że zwierzę to zadomowiło się już w co najmniej 29 portugalskich powiatach. Istnieje przypuszczenie, że do Guimaraes dotarł on z Bragi, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano go jesienią.

Według naukowców z Państwowego Instytutu Zdrowia im. Dr. Ricardo Jorge'a (INSA) w Lizbonie najgroźniejszą z przenoszonych przez komara tygrysiego chorób tropikalnych jest denga. Choroba ta, której towarzyszy m.in. gorączka, wysypka i bóle głowy, stawów i mięśni, w najpoważniejszych przypadkach może prowadzić do śmierci. Komary mogą przenosić też zikę i chikungunyę.



Naukowcy podkreślają, że komar tygrysi sukcesywnie opanowuje nowe części Portugalii; jest obecny zarówno na ciepłym południu, jak i chłodniejszej północy.



Pojawienie się A.albopictus w Bradze i Guimaraes biolodzy i wirusologowie z Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia (DGS), agendy portugalskiego rządu, uznają za bezprecedensowe. Jak zauważają, na terenie kontynentalnej Portugalii okazy tego gatunku stwierdzano dotychczas rzadko. W ostatnich latach notowano występowanie komarów tygrysich jedynie w popularnym wśród turystów regionie Algarve, a także w Alentejo, na południu Portugalii.