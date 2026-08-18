Groźne pożary w Portugalii. Ranni strażacy, blisko 1,5 tys. osób w akcji

RMF24

Portugalskie służby walczą z serią pożarów lasów i terenów rolnych na północy kraju. Ogień zbliżył się do kilku miejscowości w dystrykcie Vila Real, gdzie mieszkańcom nakazano przygotować się do ewakuacji. W gminie Valongo, na zachodnich przedmieściach Porto, rannych zostało co najmniej siedem osób.

Wśród siedmiu poszkodowanych jest pięciu strażaków - informuje Bruno Oliveira, który kieruje akcją gaśniczą. Jeden z nich doznał oparzeń trzeciego stopnia i został przewieziony na oddział intensywnej terapii.

Ponad 20 ognisk pożarów

Od poniedziałkowego wieczora w Portugalii trwa walka z ponad 20 pożarami. W działaniach uczestniczy blisko 1,5 tys. strażaków, których wspierają cywile.

We wtorek rano najtrudniejsza sytuacja panowała w dystryktach Porto, Viana do Castelo, Braganca i Vila Real. Płoną tam lasy oraz nieużytki rolne.

W kilku wsiach w dystrykcie Vila Real jeszcze przed północą polecono mieszkańcom przygotować się do możliwej ewakuacji. Decyzję podjęto w związku z rozprzestrzenianiem się ognia w kierunku zabudowań.

Pożary lasów w Portugalii. Spłonęły tysiące hektarów

W lipcu Portugalię dotknęła fala groźnych pożarów lasów. Ogień pojawił się w czasie fali upałów w Europie, obejmując m.in. północną część kraju. W działaniach gaśniczych portugalskie służby otrzymały wsparcie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Jedna z największych akcji prowadzona była w rejonie Sernada do Préstimo na północy Portugalii. Według przekazanych informacji pożar objął tam około 13 tys. hektarów terenu. Poważna sytuacja była także w okolicach Valpaços, gdzie spłonęło około 6 tys. hektarów.

Wsparcie europejskie skierowano również do walki z ogniem w pobliżu Vouzela. W akcji uczestniczyło 1,2 tys. strażaków, około 400 pojazdów oraz 15 samolotów gaśniczych.

W tym samym czasie z ogniem walczono także we Francji i Hiszpanii.