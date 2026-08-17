Żołnierz zginął podczas akcji gaśniczej. Wielki pożar w Aragonii

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Jeden z żołnierzy uczestniczących w gaszeniu pożaru lasów w aragońskiej gminie Las Peñas de Riglos na północnym wschodzie Hiszpanii zginął w wypadku samochodowym. Trzech innych wojskowych zostało rannych, w tym jeden ciężko. Ogień w prowincji Huesca strawił już ponad 17,5 tys. hektarów.

Do tragedii doszło w niedzielę w pobliżu miejscowości Atarés, podczas akcji gaśniczej. Samochód, którym podróżowali żołnierze, uczestniczył w wypadku. Okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione przez służby.

Śmierć wojskowego potwierdził premier Hiszpanii Pedro Sánchez we wpisie opublikowanym na platformie X. Szef rządu złożył kondolencje rodzinie i bliskim ofiary.

Aragońskie służby ratownicze przekazały, że jeden z trzech rannych żołnierzy jest w stanie ciężkim.

Ponad tysiąc osób walczy z ogniem

Pożar, który wybuchł w poniedziałek w kompleksie leśnym w prowincji Huesca, jest obecnie największym pożarem lasów i łąk w Hiszpanii. Do niedzielnego wieczoru obszar objęty ogniem szacowano na ponad 17,5 tys. hektarów.

W akcji uczestniczy ponad tysiąc strażaków, wspieranych przez żołnierzy. Służby prowadzą działania w trudnych warunkach na rozległym, leśnym terenie.

Według lokalnej policji, ogień mógł zostać celowo podłożony. W związku ze sprawą zatrzymano 28-letniego mężczyznę, podejrzewanego o wywołanie pożaru. Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

45 dużych pożarów

W tym roku w Hiszpanii wybuchło już 45 dużych pożarów, które strawiły ponad 240 tys. hektarów lasów i nieużytków rolnych. To obszar ponad sześciokrotnie większy niż łącznie w całym 2025 roku.