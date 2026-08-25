Grecja znów płonie. Ogień blisko Aten

RMF24

Kilkuset strażaków wspieranych przez samoloty zrzucające wodę prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Weria, około 70 km na zachód od Salonik. Greckie władze wydały też ostrzeżenie przed możliwymi pożarami na wyspach w zachodniej części Morza Jońskiego. Chodzi o popularne turystyczne kierunki m.in. Korfu i Zakintos.

Grecka służba pożarnicza przekazała, że najtrudniejsza sytuacja w rejonie Aten panuje około 40 km na północny zachód od miasta, w pobliżu wioski Stefani, a także ok. 60 km na południowy wschód, w pobliżu portowego miasta Lawrio.

W gaszeniu obu pożarów uczestniczy łącznie ok. 140 strażaków, którzy mają do dyspozycji 44 wozy pożarnicze i wsparcie 12 samolotów i helikopterów gaśniczych. Jak dotąd brak informacji o tym, by w którymś z tych pożarów ucierpieli ludzie lub o powstałych z ich powodu stratach materialnych.

Na północy kraju najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie miasta Weria, ok. 70 km na zachód od Salonik oraz w okolicach Zagori, w północno zachodniej części kraju, blisko granicy z Albanią. Z innymi, mniejszymi pożarami greccy strażacy walczą też w okolicach Kawali, na północy i Larisy, w środkowej części kraju.

Grecka straż pożarna wydała też we wtorek ostrzeżenie przed możliwymi pożarami w zachodniej części Wysp Jońskich, w tym m.in. na Kefalonii, Korfu, Lefkadzie i Zakintos. Czwarty stopień zagrożenia w 5-stopniowej skali będzie obowiązywać co najmniej przez całą środę.

Według informacji greckiego MSW w lipcu i sierpniu w pożarach w całym kraju zginęło siedem osób. Żywioł zniszczył co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów i kilkadziesiąt domów