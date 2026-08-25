„Gdzie zabić?” Najmłodszy syn Trumpa na celowniku Iranu

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Amerykańska Secret Service poinformowała, że jest świadoma istnienia nagrania wyemitowanego przez irańską telewizję państwową, które zawierało groźby wobec Barrona Trumpa, najmłodszego syna prezydenta USA Donalda Trumpa. Służba podkreśla, że bada wszelkie materiały, które mogą zostać uznane za zagrożenie dla osób objętych ochroną.

Jak podała CNN, niemal trzyminutowy materiał został pokazany w weekend przez IRIB – irańskiego państwowego nadawcę, uznawanego za bliskiego środowiskom twardogłowym w Iranie.

Nagranie miało rozpoczynać się anglojęzycznym napisem: „Gdzie zabić Barrona Trumpa?!”. W materiale pokazano m.in. stylizowane grafiki miejsc, w których najmłodszy syn amerykańskiego prezydenta bywa publicznie widywany, w tym Trump Tower w Nowym Jorku. Pod koniec nagrania pojawiła się także wzmianka o nagrodzie w wysokości 10 mln dolarów.

Secret Service: Badamy każdą możliwą groźbę

Rzecznik Secret Service Nate Herring przekazał CNN, że formacja jest świadoma istnienia nagrania.

Secret Service USA wie o tym materiale i bada wszystko, co może zostać odebrane jako groźba wobec osób przez nas chronionych – oświadczył Herring. Dodał, że ze względów operacyjnych służba nie komentuje szczegółów działań związanych z ochroną.

Według źródła w federalnych organach ścigania, cytowanego przez CNN, nagranie ma być częścią szerszej kampanii materiałów wymierzonych w Donalda Trumpa i członków jego rodziny. Niektóre z nich miały zawierać informacje o sposobie przemieszczaniu się chronionych osób oraz sugestie dotyczące ewentualnych ataków.

CNN przypomina, że administracja USA od dawna ostrzega przed zagrożeniem ze strony Iranu wobec Donalda Trumpa. Napięcie ma związek m.in. z amerykańskim atakiem z użyciem drona z 2020 roku, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani.

Wcześniej w irańskich przekazach pojawiały się groźby wobec samego prezydenta USA i pierwszej damy Melanii Trump. Według CNN materiał wyemitowany przez IRIB jest pierwszym przypadkiem publicznego, bezpośredniego wskazania Barrona Trumpa jako celu.

Biały Dom na razie nie skomentował sprawy.

Sam Donald Trump twierdził publicznie, że „znajduje się na liście” celów Iranu”. „Jak dotąd miałem trochę szczęścia, ale to może nie potrwać długo” - mówił prezydent USA na szczycie NATO w Ankarze. Trump opuścił spotkanie potajemnie, specjalnie przygotowanym samolotem. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono w związku z poważną groźbą zamachu na życie głowy państwa.