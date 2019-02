Szokująca odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie twitterowego konta komisarza ds. praworządności Fransa Timmermansa. KE przyjęła kilka dni temu wytyczne mówiące m.in. o tym, że na portalach społecznościowych należy oddzielić działalność związaną z pełnieniem funkcji komisarza od aktywności wyborczej. Nasza korespondentka wykazała, że Timmermans nie stosuje się do tych zasad. Komisja Europejska zdaje się tego nie dostrzegać.

Frans Timmermans / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA



Rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein w przesłanym korespondentce RMF FM oświadczeniu napisał, że "Timmermans w pełni stosuje się do wytycznych" dotyczących etyki komisarzy, a jego konto jest "kontem osobistym" i jest zarządzane przez prowadzących jego kampanię wyborczą na rzecz socjaldemokratów. Odpowiedź ta nie rozwiewa wątpliwości, a wręcz je potwierdza. Problem w tym, że na to "osobiste konto" do niedawna było kontem komisarza.

Na prywatnym według KE twitterowym koncie Timmermansa obok materiałów z kampanii wyborczej bez problemu można znaleźć jego wcześniejsze wpisy związane z pełnieniem przez niego funkcji komisarza, co wykazała nasza dziennikarka w swojej analizie . Timmermans łączy więc na jednym profilu dwa rodzaje aktywności, co jest sprzeczne z przyjętymi kilka dni temu wytycznymi.

Nikt w żadnym momencie nie informował, że konto komisarza Timmermansa zmienia charakter i staje się prywatnym profilem służącym kampanii wyborczej. Internauci, którzy zaczęli obserwować Timmermansa ze względu na jego działalność jako komisarza zostali więc w pewien sposób oszukani. Teraz otrzymują informacje i zdjęcia dotyczące jego kampanii wyborczej.

Link do "prywatnego" konta na oficjalnej stronie KE