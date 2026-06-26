Ewakuacja statków z Zatoki Perskiej wstrzymana. Atak na towarowiec

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Po czwartkowym ataku na statek handlowy w Zatoce Omańskiej Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zdecydowała o czasowym wstrzymaniu szeroko zakrojonej akcji ewakuacyjnej. Setki statków i tysiące marynarzy pozostają uwięzione w Zatoce Perskiej w wyniku irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Międzynarodowa Organizacja Morska poinformowała o czasowym zawieszeniu operacji ewakuacyjnej mającej na celu wyprowadzenie setek statków handlowych oraz tysięcy marynarzy z Zatoki Perskiej. Decyzja zapadła po czwartkowym ataku na jednostkę handlową w Zatoce Omańskiej, która wcześniej przepłynęła przez cieśninę Ormuz. Jak podkreślił sekretarz generalny IMO, Arsenio Dominguez, zaatakowany statek nie był objęty procedurą ewakuacyjną organizacji.

W oficjalnym komunikacie Dominguez wyjaśnił, że operacja została wstrzymana w celu potwierdzenia, czy gwarancje bezpieczeństwa dla statków objętych ewakuacją oraz pozostałych jednostek w regionie są nadal aktualne. To kolejny cios dla żeglugi międzynarodowej, która od miesięcy zmaga się z konsekwencjami irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Irańska blokada Ormuz: Rosnące napięcie i ostrzeżenia dla żeglugi

Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej, od przełomu lutego i marca pozostaje pod ścisłą kontrolą Iranu. Blokada została wprowadzona w pierwszych dniach konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. W jej wyniku setki statków handlowych utknęły w Zatoce Perskiej, a eksport ropy i skroplonego gazu ziemnego z państw arabskich został niemal całkowicie wstrzymany. Skutkiem tego był gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych na światowych rynkach.

W czwartek Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydał stanowcze oświadczenie, w którym nakazał wszystkim jednostkom korzystanie wyłącznie z tras wyznaczonych przez Iran. Jednocześnie ostrzegł, że wszelkie próby przepłynięcia przez cieśninę alternatywnymi szlakami, ogłoszonymi przez inne władze, spotkają się z reakcją ze strony irańskich sił.

Akcja ewakuacyjna IMO: Dwa szlaki i nowe zagrożenia

Uruchomiona we wtorek przez IMO akcja ewakuacyjna miała być dobrowolną opcją dla statków i ich załóg. Przewidziano dwa korytarze ewakuacyjne przez cieśninę Ormuz: jeden prowadzący przez wody kontrolowane przez Iran, drugi – przez terytoria Omanu i Stanów Zjednoczonych.

Wstrzymanie ewakuacji oznacza, że setki jednostek wciąż pozostają uwięzione w Zatoce Perskiej. Władze IMO podkreślają, że wznowienie operacji będzie możliwe dopiero po uzyskaniu jednoznacznych gwarancji bezpieczeństwa od wszystkich stron konfliktu.