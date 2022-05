„Turcja nie może poprzeć planów Szwecji i Finlandii dotyczących przystąpienia do NATO” – przekazał Recep Tayyip Erdoğan. Taki sygnał komplikuje starania tych dwóch krajów o wejście do Sojuszu, bo na ich włączenie muszą zgodzić się wszyscy członkowie paktu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan / STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP / PAP/EPA

Śledzimy rozwój sytuacji w Szwecji i w Finlandii i nie mamy pozytywnego spojrzenia - powiedział Erdogan dziennikarzom dodając, że błędem była decyzja sojuszu o przyłączeniu Grecji.

Od tego czasu Turcja popierała każde rozszerzenie NATO. Jako Turcja nie chcemy powtarzać podobnych błędów. Ponadto kraje skandynawskie są domem dla wielu organizacji terrorystycznych. Niektóre z nich zasiadają nawet w parlamentach. Nie możemy tego popierać - ­stwierdził.

Te słowa jeszcze nie zostały skomentowane ani przez Helsinki, ani przez Sztokholm.

Turcja jest członkiem Sojuszu od 1952 roku. Jej zgoda jest niezbędna, bo na przyjęcie nowych państw, muszą zgodzić się wszyscy członkowie sojuszu.

Kraje skandynawskie chcą do NATO

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanny Marin oznajmili w czwartek, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej.

Z kolei szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde powiedziała w piątek, że nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych dobrze służyło Szwecji w przeszłości, ale "teraz musimy odnieść się do nowej sytuacji po 24 lutego", kiedy Rosja zaatakowala Ukrainę.

Lorenz: To jest geopolityczne trzęsienie ziemi

Lorenz o Szwecji i Finlandii w NATO: To geopolityczne trzęsienie ziemi Jakub Rutka / RMF FM

To jest geopolityczne trzęsienie ziemi i na pewno będzie miało efekt odstraszający. To całkowicie zmienia sytuację w regionie Morza Bałtyckiego. Podziała to jak płachta na byka, dlatego że Rosja będzie musiała nasilać swoją retorykę, pokazać, że tego nie akceptuje. Można się spodziewać prowokacyjnych wypowiedzi i prowokacyjnych działań. W wymiarze militarnym i strategicznym to znacząco wzmacnia zdolność NATO do odstraszania Rosji - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Wojciech Lorenz, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych komentując plany wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.