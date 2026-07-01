RMF24

Dwie osoby wspięły się w środę na szczyt Empire State Building w Nowym Jorku i rozwiesiły tam transparent – przekazała stacja Fox News. Prezentowany przez nich napis ma wydźwięk pacyfistyczny. Wysokość budynku razem z iglicą to przeszło 440 metrów. Z relacji telewizji CBS News wynika, że na szczycie wieżowca doszło do oświadczyn.

Dwie zamaskowane osoby ubrane na czarno – prawdopodobnie mężczyzna i kobieta – wspięły się na szczyt anteny na dachu nowojorskiego wieżowca Empire State Building. Budynek ma 102 kondygnacje i mierzy, razem z iglicą, 443,2 m.

Osoby, które weszły na szczyt budowli rozwiesiły czarny transparent. Zapisane na nim hasło dotyczy siły miłości i światowego pokoju: „Kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju” (ang. When the power of love beats the love of power, the world knows peace).

Stacja Fox News zaznaczyła, że nie wiadomo, jak osoby te dostały się w to miejsce. Nie są też znane ich intencje.

Jak przekazała stacja CBS News, gdy para schodziła ze szczytu, na jednej z platform miało dojść do zaręczyn. Jedna z osób miała uklęknąć przed drugą i się oświadczyć, a chwilę później kamera z helikoptera uchwyciła wspinaczy w swoich objęciach. Zostali zatrzymani przez służby – przekazała telewizja Fox News.