Co było przyczyną serii eksplozji w zakładach produkujących składniki materiałów wybuchowych w Bergerac - koło Bordeaux we Francji? Według prokuratury mogło chodzić o nieprawidłowe składowanie nitrocelulozy w jednym z fabrycznych magazynów. Takie są wstępne rezultaty śledztwa. We wczorajszej serii eksplozji rannych zostało 8 osób, w tym jedna ciężko.

We wczorajszej serii eksplozji rannych zostało 8 osób / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA Według źródeł w prokuraturze, nie chodziło ani o atak terrorystyczny, ani o akt sabotażu. Badana jest nadal hipoteza, że jedną z przyczyn serii wybuchów mogły być rekordowe upały, które od kilku tygodni nawiedzają Francję. Upały mogły doprowadzić do zbyt wysokiej temperatury wewnątrz budynku fabrycznego, gdzie składowano ponad tonę łatwopalnej celulozy. Eksperci zauważają, że jeśli fala upałów mogła przyczynić się do wybuchów w magazynie celulozy, konieczne jest przeprowadzenie natychmiastowych kontroli we wszystkich magazynach składujących łatwopalne i wybuchowe materiały. Rekordowe temperatury utrzymują się w całej Francji. Kilka szczegółów dotyczących tej serii eksplozji ciągle pozostaje niejasnych. Np. dokładna liczba eksplozji. Niektórzy świadkowie twierdzą, że słyszeli dwa wybuchy, inni mówią nawet o ośmiu eksplozjach. Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk