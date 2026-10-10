„Dżuma? A skądże”. WHO ma nowe informacje z Rosji

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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w sobotę, że rosyjskie władze wykluczyły dżumę u zmarłej pracownicy laboratorium z obwodu irkuckiego. Jednocześnie przyczyna śmierci kobiety nadal nie została ustalona. Moskwa zapewniła też, że nie odnotowano żadnych potwierdzonych zakażeń tą chorobą.

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że najważniejszą niewyjaśnioną kwestią pozostaje brak ostatecznej diagnozy u laborantki. Rosja miała poinformować organizację, że w ostatnim czasie w obwodzie irkuckim nie zarejestrowano przypadków dżumy.

Według danych przekazanych przez rosyjskie władze badania osób mających kontakt ze zmarłą nie wykazały groźnych patogenów. Zapewniono również, że w instytucie, w którym pracowała kobieta, nie doszło do naruszenia procedur bezpieczeństwa biologicznego.

WHO oceniła, że dostępne obecnie informacje nie wskazują na trwające szerzenie się patogenu. Organizacja zapowiedziała jednak dalsze monitorowanie sytuacji.

Młoda laborantka zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach

Sprawa dotyczy 28-letniej Darii Szypiłowej, zatrudnionej w instytucie w obwodzie irkuckim. Kobieta została hospitalizowana 29 września z objawami ciężkiego zapalenia płuc i zmarła 2 października. Wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że mogła zakazić się dżumą płucną podczas pracy w laboratorium.

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Po jej śmierci obserwacją i kwarantanną objęto około 200 osób. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus informował wcześniej, że pełna ocena ryzyka jest utrudniona, ponieważ rosyjska strona nie przekazała kompletnych danych, a przyczyna zgonu laborantki pozostaje nieznana.

Czym jest dżuma?

Dżuma to ciężka choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Yersinia pestis. Jest chorobą odzwierzęcą — jej naturalnym rezerwuarem są głównie dzikie gryzonie, a bakterie mogą przenosić się na ludzi przede wszystkim przez ukąszenia zakażonych pcheł.

Wyróżnia się trzy główne postacie choroby:

dżuma dymienicza — najczęstsza; powoduje m.in. wysoką gorączkę, osłabienie oraz bolesne powiększenie węzłów chłonnych, tzw. dymienic;

— najczęstsza; powoduje m.in. wysoką gorączkę, osłabienie oraz bolesne powiększenie węzłów chłonnych, tzw. dymienic; dżuma posocznicowa — bakterie przedostają się do krwi, co może prowadzić do wstrząsu septycznego i niewydolności narządów;

— bakterie przedostają się do krwi, co może prowadzić do wstrząsu septycznego i niewydolności narządów; dżuma płucna — najgroźniejsza i jedyna postać, która może łatwo przenosić się między ludźmi drogą kropelkową, np. podczas kaszlu.

Nieleczona dżuma może prowadzić do śmierci, jednak obecnie można ją skutecznie leczyć antybiotykami — szczególnie jeśli terapia zostanie wdrożona szybko. Współcześnie choroba występuje rzadko, ale jej ogniska nadal notuje się m.in. w niektórych krajach Afryki, Azji i obu Ameryk.