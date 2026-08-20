Dzikie mustangi są wysyłane do rzeźni. Mroczny sekret administracji Trumpa

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Amerykański dziennik "The New York Times" ujawnia, że rządowa agencja Bureau of Land Management wysyła chronione dzikie mustangi do rzeźni. Zwierzęta są zaganiane śmigłowcami do zagród, a następnie przewożone ciężarówkami i odsprzedawane handlarzom bydła, gdzie ślad po nich ginie.

Dzikie mustangi są w USA pod ochroną i nie wolno ich zabijać, choć rządowe agencje mają prawo regulować ich populację. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wykorzystuje jednak luki w przepisach, by sprzedawać te konie za bezcen i wysyłać je na rzeź – opisuje w czwartek w alarmistycznym tonie „New York Times”.

„NYT”: Mustangi trafiały do do rzeźni

Za procederem według nowojorskiego dziennika stoi rządowa agencja Bureau of Land Management, odpowiedzialna za ochronę mustangów w USA.

Mustangi są - według „NYT” - zaganiane śmigłowcami do zagród, a następnie przewożone ciężarówkami na dużych odległościach i odsprzedawane handlarzom bydła. Tam ślad po nich ginie. A ponieważ organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt podejrzewały, że mustangi trafiają na rzeź, dziennikarze postanowili przebadać rządowe dokumenty, by ustalić, co naprawdę dzieje się ze zwierzętami.

Okazuje się, że nie tylko ostatnio, ale i przez cały miniony rok rządowa agencja Bureau of Land Management, wysyłała po cichu do handlarzy bydłem transporty koni, wykorzystując luki prawne, by omijać przepisy dotyczące ich ochrony. Konie były eksportowane żywe, np. do Kanady, ale docelowo trafiały na rzeź. Ich mięso sprzedawano za granicę - ustalił „NYT”.

Nowi właściciele „przytulają i całują swe mustangi”

Wyłapywanie mustangów i ich dostarczenie na rynek kosztuje rząd około 3 tys. dolarów od sztuki, ale sprzedawane są po 25 dol. za konia, toteż nabywców nie brakuje, a organizacje chroniące dzikie zwierzęta konstatują, że Bureau of Land Management zamiast opiekować się stadami subsydiuje ich rzeź - podkreśla dziennik.

Według dziennika, administracja Trumpa pozbywa się w ten sposób kłopotu. Bureau of Land Management ma obowiązek regulować liczebność dzikich stad, aby konie były w stanie się wyżywić, ale zamiast wykorzystywać takie sprawdzone metody jak podawanie koniom środków antykoncepcyjnych, czy organizowanie ich adopcji przez osoby prywatne lub organizacje pozarządowe, wysyła je do rzeźni, dopłacając do tego procederu.

Aby zatrzeć ślady, Bureau of Land Management zamieszcza na swych stronach zdjęcia nowych właścicieli „przytulających i całujących swe mustangi” - zauważa dziennik.