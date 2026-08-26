Dobre wieści dla świata. Marco Rubio w prywatnych rozmowach zdradził plan USA

RMF24

Marco Rubio miał zapewniać partnerów USA, że administracja Donalda Trumpa nie szykuje obecnie kolejnej ofensywy przeciwko Iranowi. Waszyngton chce za to osłabiać Teheran przede wszystkim narzędziami gospodarczymi, w tym nowymi sankcjami.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio miał w ostatnich dniach przekazać kilku ministrom spraw zagranicznych, że Amerykanie „na razie” nie przewidują kolejnych ataków na Iran - poinformował we wtorek portal Axios, powołując się w tej na źródła zaznajomione ze sprawą.

Presja gospodarcza zamiast kampanii wojskowej

Z przedstawionej przez szefa amerykańskiej dyplomacji polityki ma wynikać, że USA będą unikały nowych uderzeń zbrojnych, jednocześnie wzmacniając nacisk ekonomiczny na Iran. Wśród narzędzi wymieniono utrzymanie blokady morskiej oraz przygotowywaną inicjatywę sankcyjną.

Jednym z celów Waszyngtonu ma być też umożliwienie transportu jak największej ilości ropy naftowej przez cieśninę Ormuz na światowe rynki energetyczne.

Amerykański urzędnik cytowany przez Axios ocenił, że taka strategia może obowiązywać co najmniej do listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu. Po tym terminie - jak zaznaczył - ponownie może zostać rozważony wariant kampanii wojskowej.

Źródła portalu podkreślały jednak, że USA nie wykluczają odpowiedzi militarnej, jeśli Iran pierwszy przeprowadzi atak.

Donald Trump ogłasza usunięcie min z cieśniny Ormuz

We wtorek prezydent USA Donald Trump poinformował o usunięciu wszystkich min z cieśniny Ormuz. Amerykańskie siły od miesięcy prowadzą tam operację oczyszczania wód z irańskich ładunków wybuchowych.

Jeden z przedstawicieli władz USA powiedział Axiosowi, że usunięcie min jest „przełomowym momentem”. Jego zdaniem w dużej mierze pozbawia to Iran jednego z głównych instrumentów nacisku.

W tej chwili nie prowadzimy negocjacji z Iranem. Wywieramy na niego presję. Ta presja może skłonić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacyjnego - przekazał amerykański urzędnik.

W poniedziałek sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Ogłosił również rozpoczęcie operacji „Economic Outcast”, której celem ma być - według amerykańskiej administracji - „ekonomiczne uduszenie” Iranu.