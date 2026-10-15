Dach się zawalił, zginęło ponad 30 uczniów. Tragedia w szkole

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Co najmniej 32 uczniów i jeden nauczyciel zginęli w katastrofie budowlanej, do której doszło pakistańskim mieście Peszawar – podaje Reuters. W budynku szkoły zawali się dach.

Ratownicy i mieszkańcy na miejscu tragedii (fot. HANDOUT/AFP)

Ratownicy i mieszkańcy na miejscu tragedii (fot. HANDOUT/AFP) / East News

Większość ofiar to dzieci, które miały mniej niż 13 lat. Rzecznik szpitala Lady Reading Mohammad Asim przekazał, że do szpitala trafiło 20 osób, które odniosły obrażenia.

Do tragedii doszło w Al-Khair Education Center – to prywatna placówka znajdująca się w dzielnicy Dir Colony w północnej części miasta.

Ekipy ratownicze pracowały nad przewiezieniem ciał i rannych do szpitali – powiedział urzędnik rządowy Bilal Faizi.

Co się wydarzyło na miejscu?

Przedstawiciel służb ratowniczych poinformował, że dach zawalił się, a gruzy spadły na uczniów przebywających w salach lekcyjnych.

Stacje telewizyjne pokazują karetki pędzące na miejsce zdarzenia i ratowników wydobywających zakrwawionych uczniów z gruzów. Do tej pory wydobyliśmy co najmniej 45 dzieci z gruzów – powiedział Iftikhar Khan, oficer ds. sytuacji kryzysowych.

Konstrukcja budynku była słaba – powiedział komendant policji w Peszawarze Mian Saeed. Dach był przeciążony elementami budowlanymi umieszczonymi na słabej konstrukcji, co spowodowało zawalenie się budynku – dodał.

Właściciel szkoły został aresztowany, a władze wszczęły dochodzenie w sprawie katastrofy.

Krewni domagają się sprawiedliwości

Zrozpaczeni krewni oskarżyli szkołę o ignorowanie stanu budynku. Rodziny ofiar domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności założycieli placówki.

Niech to będzie dla nich przykład, lekcja dla wszystkich, aby nikt nie odważył się otworzyć szkoły tylko po to, by zarabiać pieniądze, nie zapewniając odpowiednich warunków – powiedział Mohammad Zaman, który w katastrofie stracił dwóch bratanków.

Wcześniej szef policji Saeed ⁠powiedział, że obawia się, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ uratowano zaledwie 47 ‌ze 110 uczniów, którzy przebywali w trzech salach lekcyjnych.

Przedstawiciele szkoły nie skomentowali sprawy od razu.Premier Pakistanu Shehbaz Sharif złożył kondolencje rodzinom ofiar.