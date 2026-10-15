Dach się zawalił, zginęło niemal 30 uczniów. Tragedia w szkole

Większość ofiar to dzieci, które miały mniej niż 13 lat. Rzecznik szpitala Lady Reading Mohammad Asim przekazał, że do szpitala trafiło 20 osób, które odniosły obrażenia.
Do tragedii doszło w Al-Khair Education Center – to prywatna placówka znajdująca się w dzielnicy Dir Colony w północnej części miasta.
Ekipy ratownicze pracowały nad przewiezieniem ciał i rannych do szpitali – powiedział urzędnik rządowy Bilal Faizi.
Co się wydarzyło na miejscu?
Przedstawiciel służb ratowniczych poinformował, że dach zawalił się, a gruzy spadły na uczniów przebywających w salach lekcyjnych.
Stacje telewizyjne pokazują karetki pędzące na miejsce zdarzenia i ratowników wydobywających zakrwawionych uczniów z gruzów. Do tej pory wydobyliśmy co najmniej 45 dzieci z gruzów – powiedział Iftikhar Khan, oficer ds. sytuacji kryzysowych.