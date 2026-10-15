Dach się zawalił, zginęło niemal 30 uczniów. Tragedia w szkole

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Co najmniej 27 uczniów i jeden nauczyciel zginęli w katastrofie budowlanej, do której doszło pakistańskim mieście Peszawar – podaje Reuters. W budynku szkoły zawali się dach.

Ratownicy i mieszkańcy na miejscu tragedii (fot. HANDOUT/AFP)

Ratownicy i mieszkańcy na miejscu tragedii (fot. HANDOUT/AFP) / East News

Większość ofiar to dzieci, które miały mniej niż 13 lat. Rzecznik szpitala Lady Reading Mohammad Asim przekazał, że do szpitala trafiło 20 osób, które odniosły obrażenia.

Do tragedii doszło w Al-Khair Education Center – to prywatna placówka znajdująca się w dzielnicy Dir Colony w północnej części miasta.

Ekipy ratownicze pracowały nad przewiezieniem ciał i rannych do szpitali – powiedział urzędnik rządowy Bilal Faizi.

Co się wydarzyło na miejscu?

Przedstawiciel służb ratowniczych poinformował, że dach zawalił się, a gruzy spadły na uczniów przebywających w salach lekcyjnych.

Stacje telewizyjne pokazują karetki pędzące na miejsce zdarzenia i ratowników wydobywających zakrwawionych uczniów z gruzów. Do tej pory wydobyliśmy co najmniej 45 dzieci z gruzów – powiedział Iftikhar Khan, oficer ds. sytuacji kryzysowych.