Czeski przewoźnik zawiesza od poniedziałku połączenie kolejowe z Polską

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Leo Express, czeski prywatny przewoźnik kolejowy, zawiesza od poniedziałku 5 października bezterminowo połączenie kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Portal zdopravy.cz. poinformował, że powodem są prace budowlane na niemieckich torach.

Połączenie Przemyśl-Praga-Frankfurt zawieszone

Nie jest jasne, kiedy połączenie zostanie przywrócone i czy w ogóle do tego dojdzie.

Kursowanie praktycznie każdego dnia według innego rozkładu jazdy, z przerwami w ruchu, objazdami i kolejnymi objazdami, jest nie do utrzymania. W związku z obecną sytuacją zdecydowaliśmy się zatem nie kontynuować obsługi tej linii w tym roku - powiedział portalowi rzecznik Leo Express Emil Sedlarzik.

Przewoźnik prowadzi rozmowy z Deutsche Bahn o przyszłych rozkładach jazdy.

Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, mają otrzymać rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapowiedział rzecznik i w imieniu firmy przeprosił wszystkich pasażerów za utrudnienia.

To jedna z najdłuższych linii kolejowych w Europie

Linia działała nieco ponad dwa miesiące. Ruszyła 31 lipca. Długość trasy wynosi 1300 km, a podróż trwa około 20 godzin.

Otwierając nowe połączenie dyrektor generalny Leo Express Peter Koehler mówił, że linie między zachodnią a wschodnią częścią Europy są częścią strategii oferowania ludziom wygodnej i przystępnej cenowo alternatywy dla podróży samochodem lub samolotem.

Leo Express oferował dotychczas na trasie z Przemyśla do Frankfurtu najczęściej składy trzywagonowe, z których jeden był wagonem sypialnym. Były to używane i zmodernizowane wagony pozyskane z Deutsche Bahn. Pasażerowie mogli wybrać miejsce w przedziale mieszanym lub przeznaczonym wyłącznie dla kobiet.