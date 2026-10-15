Czekali na to 12 lat. Chiny i Korea Północna oficjalnie otworzyły potężną inwestycję

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Chińskie i północnokoreańskie władze oficjalnie oddały dziś do użytku nowy most na rzece Jalu łączący oba kraje. Stało się to 12 lat po zakończeniu budowy. Nowa przeprawa symbolizuje dyplomatyczne zbliżenie Pekinu i Pjongjangu.

„15 października oficjalnie oddano do użytku Nowy Most na rzece Jalu łączący Chiny i Koreę Północną” — poinformowała agencja Xinhua.

„Jako ważny obiekt zapewniający wzajemne połączenia między oboma krajami, jego otwarcie przyczyni się do dalszego ożywienia wymiany gospodarczej i handlowej oraz kontaktów międzyludzkich, a także do poprawy dobrobytu obywateli obu krajów” — dodano.

Przeprawa łączy chińskie miasto Dandong z północnokoreańskim Sinuiju. Nowy most, którego budowa rozpoczęła się w 2010 roku, powstał w wyniku porozumienia zawartego rok wcześniej podczas wizyty ówczesnego premiera Chin Wen Jiabao w stolicy Korei Północnej. Ponad trzykilometrowa konstrukcja została ukończona już w 2014 roku, a jej koszt wyniósł około 2,2 miliarda juanów, czyli blisko 300 milionów dolarów. Całość inwestycji sfinansował Pekin.

Lata oczekiwania

Mimo zakończenia prac budowlanych, most przez długie lata pozostawał nieużywany. Główną przeszkodą były opóźnienia w budowie dróg dojazdowych i infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej. Dopiero w ostatnich miesiącach udało się przezwyciężyć te trudności, co umożliwiło oficjalne otwarcie przeprawy.

Dotychczas głównym połączeniem drogowym pomiędzy Chinami a Koreą Północną był Most Przyjaźni Chińsko-Koreańskiej, zbudowany jeszcze podczas II wojny światowej. Jego przestarzała konstrukcja i ograniczona przepustowość – tylko jeden pas ruchu – wymuszały ruch wahadłowy, co znacznie utrudniało sprawną wymianę towarów i podróże.

Chiny i Korea Północna coraz bliżej

Dokończenie realizacji inwestycji wpisuje się w widoczne ocieplenie relacji, czego dowodem były niedawna wizyta przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una w Chinach – pierwsza od sześciu lat – oraz rewizyta chińskiego lidera Xi Jinpinga w Pjongjangu po siedmioletniej przerwie.

Chiny pozostają najważniejszym dyplomatycznym i gospodarczym oparciem dla izolowanego północnokoreańskiego reżimu. W marcu linie Air China wznowiły bezpośrednie loty do Pjongjangu, które zostały zawieszone przed sześcioma laty w związku z pandemią Covid-19. Przywrócono też transgraniczne połączenia kolejowe. Otwarcie przeprawy następuje również zaledwie miesiąc po uruchomieniu podobnego szlaku drogowego między Koreą Północną a Rosją.