Cyberatak na chłodnie w marketach. Setki sklepów tracą mrożoną żywność

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Cyberprzestępcy uderzyli w kilkaset supermarketów we Francji – zdalnie uruchomiono rozmrażanie w chłodniach, przez co wiele sklepów musiało wyrzucić mrożonki i chłodzone produkty.

Cyberatak na instalacje chłodnicze

Do cyberataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawcy cyberataku zdołali zdalnie uruchomić proces rozmrażania instalacji w sklepach, co sprawia, że placówki będą zmuszone wyrzucić wszystkie produkty.

Agencja Agence France-Presse (AFP) szacuje, że zaatakowano około 150-200 sklepów sieci Intermarche i około 100 sieci Cooperative U.

Media wymieniły również nazwy innych sieci dotkniętych cyberatakiem, ale firmy te tego nie potwierdziły.

Podłożono ogień. Ruch prokuratury

Prokuratura w Paryżu podała, że doszło również do podłożenia ognia. Oświadczyła ponadto, że wszczęła śledztwo w sprawie cyberataku w supermarketach w całym kraju. Ministerstwo handlu podało, że jest w kontakcie z dystrybutorami i że nie dysponuje obecnie dodatkowymi informacjami.

Szef Cooperative U, Dominique Schelcher, napisał w serwisie X, że atakowanie wyposażenia niezbędnego do konserwacji świeżych produktów i zaopatrzenia mieszkańców Francji w żywność jest sprawą „nadzwyczaj poważną”.