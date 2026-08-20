„Cud”. Putin przy sarkofagu średniowiecznego księcia, szczątki mają trafić na front

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Prezydent Rosji Władimir Putin obejrzał w czwartek otwarty sarkofag średniowiecznego księcia Dymitra Dońskiego. Jego szczątki odnaleziono niedawno podczas prac konserwatorskich w Soborze Archangielskim na Kremlu – podała agencja RIA Nowosti.

Pobożny prezydent Rosji Władimir Putin uczestniczy w nabożeństwie w Soborze Archangielskim na moskiewskim Kremlu (fot. VIACHESLAV PROKOFIEV)

Pobożny prezydent Rosji Władimir Putin uczestniczy w nabożeństwie w Soborze Archangielskim na moskiewskim Kremlu (fot. VIACHESLAV PROKOFIEV) / AFP/East News

Sobór Archangielski, położony na terenie moskiewskiego Kremla, przez stulecia był miejscem pochówku ponad 40 rosyjskich carów i książąt.

Wiadomo było, że w świątyni pochowano Dymitra Dońskiego. Historycy byli jednak przekonani, że jego grób znajduje się w innym miejscu budynku. Szczątki odnaleziono w ubiegłym miesiącu w krypcie przy południowej ścianie soboru.

Putin zapalił świecę w ozdobionej freskami świątyni i stanął przy białym, kamiennym sarkofagu. Eksperci przedstawili mu ustalenia dotyczące identyfikacji szczątków XIV-wiecznego władcy. Władimir Putin nazwał odnalezienie szczątków „cudem” i przekonywał, że wydarzenie potwierdza znaczenie historycznego dziedzictwa Rosji.

Putin przy sarkofagu z rzekomymi szczątkami kniazia (fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People/East News) / East News

Szczątki kniazia, czyli księcia

Rosyjska Cerkiew prawosławna poinformowała o odkryciu we wtorek. Według jej komunikatu dobrze zachowane, niemal kompletne szczątki należały do mężczyzny mierzącego niespełna 180 cm, który zmarł śmiercią naturalną w wieku między 35. a 45. rokiem życia.

Jak podkreślono, cechy te odpowiadają przekazom pisanym i świadectwom historycznym dotyczącym życia oraz śmierci wielkiego księcia.

Dymitr Doński zmarł w 1389 roku w wieku 39 lat. Rządził księstwami moskiewskim i włodzimierskim, które w późniejszym okresie stały się rdzeniem państwa rosyjskiego.

Dymitr Doński jest jedną z ważniejszych postaci rosyjskiej historii. Za jego rządów wzniesiono pierwszy kamienny Kreml, a księstwo moskiewskie powiększyło swoje terytorium.

Książę zasłynął też zwycięstwem nad wojskami mongolskimi w bitwie na Kulikowym Polu w 1380 roku, w pobliżu rzeki Don. Od niej pochodzi jego przydomek „Doński”.

W 1382 roku chan Tochtamysz zorganizował odwetowy najazd, zdobył i spalił Moskwę, zmuszając Dymitra do ponownego płacenia trybutu.

Dymitr Doński został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1988 roku, w tysiąclecie chrztu Rusi.

Relikwia w okopach

Relikwie średniowiecznego księcia Dymitra Dońskiego, odnalezione latem podczas prac konserwatorskich w Soborze Archangielskim na Kremlu, mogą zostać wysłane do rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie. Taki pomysł poparł przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – podał portal „Nasza Niwa”, powołując się na „Nową Gazietę. Europa”.

Wachtang Kipszydze, zastępca przewodniczącego synodalnego wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. relacji Cerkwi ze społeczeństwem i mediami, ocenił, że wojskowi powinni jak najszybciej otrzymać możliwość oddania czci szczątkom księcia.

Cerkiew zapowiada, że część relikwii może zostać przekazana różnym świątyniom. Nie ustalono jeszcze, gdzie docelowo będą przechowywane główne szczątki Dymitra Dońskiego. Kipszydze zaznaczył jednocześnie, że wierni powinni mieć do nich dostęp także w głównych cerkwiach.