To będzie pierwsza oficjalna podróż Viktora Orbana po tym, jak stracił władzę. Były premier Węgier pojedzie w przyszłym tygodniu do Brukseli. Spotka się tam z przywódcami partii Patrioci dla Europy - poinformował portal Euronews.

Viktor Orban / PAP/Abaca

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Viktor Orban uda się do Brukseli 17 czerwca, aby spotkać się z liderami grupy Parlamentu Europejskiego, Patrioci dla Europy. Orban będzie tam reprezentować swoje ugrupowanie Fidesz. W spotkaniu wezmą udział liderzy Patriotów, w tym premier Czech Andrej Babisz. Omówią stanowisko na szczyt UE rozpoczynający się następnego dnia - podał tygodnik "HVG".

Były premier Węgier zorganizuje również podczas wizyty w Brukseli konferencję prasową.

Szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 18-19 czerwca. Węgry będą na nim reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.

Powołana w 2024 roku grupa Patrioci dla Europy liczy obecnie 84 eurodeputowanych, w tym dwoje z Polski: Annę Bryłkę i Tomasza Buczka (Konferencja Wolność i Niepodległość). Jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim.