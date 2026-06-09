To będzie pierwsza oficjalna podróż Viktora Orbana po tym, jak stracił władzę. Były premier Węgier pojedzie w przyszłym tygodniu do Brukseli. Spotka się tam z przywódcami partii Patrioci dla Europy - poinformował portal Euronews.
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Viktor Orban uda się do Brukseli 17 czerwca, aby spotkać się z liderami grupy Parlamentu Europejskiego, Patrioci dla Europy. Orban będzie tam reprezentować swoje ugrupowanie Fidesz. W spotkaniu wezmą udział liderzy Patriotów, w tym premier Czech Andrej Babisz. Omówią stanowisko na szczyt UE rozpoczynający się następnego dnia - podał tygodnik "HVG".
Były premier Węgier zorganizuje również podczas wizyty w Brukseli konferencję prasową.
Szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 18-19 czerwca. Węgry będą na nim reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.
Powołana w 2024 roku grupa Patrioci dla Europy liczy obecnie 84 eurodeputowanych, w tym dwoje z Polski: Annę Bryłkę i Tomasza Buczka (Konferencja Wolność i Niepodległość). Jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim.
W wyniku wyborów parlamentarnych z 12 kwietnia Viktor Orban po 16 latach musiał pożegnać się z władzą na Węgrzech. TISZA zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Partia obecnego premiera Petera Magyara zdobyła tym samym większość konstytucyjną.