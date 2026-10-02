Christa Pike „w stanie krytycznym”. Nowe wieści po nieudanej egzekucji

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Christa Pike, 50-latka, która przeżyła dwie próby wykonania kary śmierci w stanie Tennessee, jest „w stanie krytycznym i otrzymuje intensywną pomoc medyczną”. Władze stanu wszczęły dochodzenie w sprawie nieudanej egzekucji, a gubernator Bill Lee zarządził wstrzymanie wszystkich egzekucji do końca roku. Donald Trump określił całą sytuację mianem „interesującej”. „Procedura nie powinna być aż tak skomplikowana” - skomentował.

Christa Pike i nieudana egzekucja. „Wiemy, że żyje”

Obrońcy Christy Pike domagają się obecnie zamiany wyroku śmierci na karę pozbawienia wolności. Randy Spivey, jeden z jej prawników, powiedział w czwartek dziennikarzom: Nie znamy obecnie jej rokowań ani nie mamy zbyt wielu informacji o stanie zdrowia. Wiemy jednak, że żyje.

Kobieta została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer. Miała 18 lat, gdy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem, Tadarylem Shippem, pobiła, torturowała i zamordowała 19-latkę na obozie szkoleniowym dla trudnej młodzieży.

Dwie dawki pentobarbitalu

Do próby wykonania wyroku śmierci doszło w środę. Pike podano dwie dawki pentobarbitalu należącego do grupy barbituranów, czyli leków silnie hamujących aktywność ośrodkowego układu nerwowego. Przeżyła obie próby i została przewieziona karetką do szpitala.

W czwartek po południu jej prawnicy relacjonowali szczegóły wykonania egzekucji, wskazując na poważne problemy z podaniem leku.

Wczoraj wieczorem zespół odpowiedzialny za egzekucję przez godzinę próbował założyć wenflon. Naliczyłem co najmniej siedem igieł użytych tylko w jej lewym ramieniu. Jedna z nich wyglądała na zgiętą, gdy wyciągnięto ją z ramienia po nieudanej próbie – powiedział Spivey.

Według prawnika po podaniu drugiej dawki obserwatorów umieszczono w zaciemnionym pomieszczeniu za kotarą. Kilka minut później było jasne, że Pike nadal oddycha.

Nikt nie wiedział, co dzieje się za tą kotarą. Nie miałem pojęcia, kiedy i czy w ogóle personel medyczny przystąpił do udzielania pomocy – powiedział Randy Spivey.

Stephen Ferrell, kolejny obrońca Pike, dodał, że prawnicy rozważają obecnie również inne możliwości prawne.

Chcemy to wszystko przemyśleć i upewnić się, że Christa dojdzie do siebie i będzie mogła wyrazić własne zdanie na temat tego, czego oczekuje - podkreślił.

Nieudana egzekucja w Tennessee. Gubernator zarządził śledztwo

Gubernator Tennessee Bill Lee zlecił niezależne dochodzenie w sprawie nieudanej egzekucji. W czwartek zapowiedział, że będzie ono „gruntowne”, choć „zajmie trochę czasu”. Jest wiele pytań. Mieszkańcy naszego stanu zasługują na odpowiedzi i właśnie temu służy śledztwo - powiedział Lee.

Gubernator nie sprecyzował, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie niezależnego przeglądu procedur egzekucyjnych obowiązujących w Tennessee. Zdecydował jednak o wstrzymaniu wszystkich egzekucji do końca roku. Oznacza to, że nie odbędzie się m.in. zaplanowana na 3 grudnia egzekucja Gary'ego Suttona, skazanego za morderstwo.

Więziennictwo broni procedury

Departament Więziennictwa Tennessee odpowiedzialny za wykonanie wyroku wydał oświadczenie, w którym broni sposobu przeprowadzenia egzekucji. Poinformowano w nim, że służby „postępowały zgodnie z prawem i ustalonym protokołem egzekucji, zatwierdzonym przez biuro prokuratora generalnego stanu”.

„Środek chemiczny stosowany w ramach procedury zawsze okazywał się skuteczny, a protokół nie przewiduje dodatkowych działań poza tymi, które przeprowadzono tego wieczoru” - można przeczytać.

Jak wynika z dokumentów sądowych złożonych przez obrońców Pike, podano jej dwie dawki pentobarbitalu - zgodnie ze stanowym protokołem przewidującym takie postępowanie w przypadku niepowodzenia pierwszej próby - jednak po ich podaniu kobieta nadal żyła.

„Egzekucja ta naraża panią Pike na niepotrzebne cierpienie i narusza jej prawo do przeprowadzenia kary śmierci bez stosowania okrutnych i nieludzkich metod” – stwierdzili jej prawnicy.

Biuro prokuratora generalnego stanu Tennessee oświadczyło, że popiera decyzję o wszczęciu dochodzenia, podkreślając konieczność ustalenia wszystkich okoliczności. Donald Trump określił całą sytuację mianem „interesującej” i dodał, że „procedura nie powinna być aż tak skomplikowana”.

To już drugi przypadek w 2026 roku, kiedy władze Tennessee podjęły nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci na więźniu. W maju odwołano egzekucję Tony’ego Carruthersa, ponieważ personel nie był w stanie znaleźć żyły, aby podać środek śmiercionośny. Wykonanie wyroku wobec Carruthersa odroczono o rok.