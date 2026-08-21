Chiny otwierają rynek dla szwajcarskiego eksportu. Jedyna taka umowa handlowa

RMF24

Szwajcarskie firmy będą mogły eksportować do Chin niemal całkowicie bez ceł. Berno i Pekin zakończyły w czwartek negocjacje nad modernizacją umowy o wolnym handlu. Porozumienie ma docelowo objąć 99,8 proc. obecnego szwajcarskiego eksportu. Potencjał oszczędności dla tamtejszych firm szacowany jest na 244 mln franków rocznie.

Zakończenie rozmów ogłosili w czwartek w Bernie prezydent i minister gospodarki Szwajcarii Guy Parmelin oraz chiński minister handlu Wang Wentao. Poinformował o tym szwajcarski Departament Gospodarki, Kształcenia i Badań.

Negocjacje nad ulepszeniem obowiązującej umowy ruszyły oficjalnie jeszcze we wrześniu 2024 roku.

Dotychczasowe porozumienie było wyraźnie asymetryczne. Niemal cały chiński import trafiał do Szwajcarii bez ceł, podczas gdy po drugiej stronie dotyczyło to zaledwie około połowy szwajcarskiego eksportu.

Nowa wersja umowy ma tę nierównowagę usunąć. Bez ceł na chiński rynek trafiać ma 99,8 proc. obecnego szwajcarskiego eksportu.

Zegarki, leki i maszyny

Departament Gospodarki, Kształcenia i Badań szacuje potencjał oszczędności celnych na 244 mln franków rocznie przy obecnych przepływach handlowych. Największymi beneficjentami mają być branża zegarmistrzowska, farmaceutyczna i maszynowa, czyli tradycyjne, dojrzałe gałęzi szwajcarskiej gospodarki.

Umowa zabezpiecza też dostęp szwajcarskich inwestorów do chińskiego rynku. Rozbudowane i wzmocnione zostały zapisy dotyczące kwestii środowiskowych oraz praw pracowniczych. To o tyle istotne, że wcześniejsze próby modernizacji porozumienia grzęzły właśnie na doniesieniach o sytuacji praw człowieka w Chinach.

Trzeci partner handlowy

Chiny są trzecim najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii, po Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Rząd w Bernie liczy, że nowa umowa pozwoli zdywersyfikować rynki zbytu dla krajowych przedsiębiorstw.

Według dziennika „Neue Zürcher Zeitung” Pekin poszedł w rozmowach na ustępstwa, jakich nie przyznał dotąd w żadnej innej umowie o wolnym handlu.

Jak zauważa dziennik „Blick”, rząd w Bernie doszedł do porozumienia z Pekinem, dzień po tym, jak amerykański prezydent ponownie zagroził Szwajcarii zerwaniem relacji gospodarczych.