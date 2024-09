Wnuczka legendarnego komika - Charliego Chaplina - debiutuje jako reżyserka. Na warsztat wzięła historię własnej rodziny. Film o słynnym dziadku "Chaplin, duch włóczęgi" będzie miał swoją premierę na 72. Festiwalu Filmowym w San Sebastian.

Dokument w reżyserii Carmen Chaplin nosi tytuł "Chaplin, duch włóczęgi".

Historia mojego dziadka, Charliego Chaplina, była opowiadana wiele razy, ale czułam się zmuszona do tego, by podejść do niej z osobistego punktu widzenia - mówi Carmen Chaplin cytowana przez filmowy portal Variety.

Ten film jest bardzo osobisty. Wnuczka Chaplina miała dostęp do rodzinnego archiwum. Odkrywała historię jej rodu i przeglądała rodzinne pamiątki.

Dokument, jak zapowiada reżyserka, to intymny portret urodzonego w Anglii hollywoodzkiego filmowca i komika. Tworząc produkcję na szklany ekran, zbadała romskie korzenie rodziny. To właśnie one zainspirowały Chaplina do stworzenia ikonicznej postaci włóczęgi.

Film "Chaplin, duch włóczęgi" będzie miał uroczystą premierę w hiszpańskim San Sebastian na 72. Festiwalu Filmowym, który rusza 20 września.

Charlie Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku w Londynie. Zrealizował ponad 80 filmów. Do najsłynniejszych należą "Dyktator", "Światła wielkiego miasta", "Brzdąc", "Włóczęga", "Dzisiejsze czasy". W 1972 roku artysta odebrał honorowego Oscara za całokształt osiągnięć.

Chaplin nie tylko pisał scenariusze swoich filmów, reżyserował je, produkował, montował i grał główną rolę, ale do wielu napisał też ścieżkę dźwiękową, choć nie był wykształconym muzykiem. Utwory jego autorstwa wykonywali m.in. Nat King Cole i Petula Clark. W 1973 roku Chaplin otrzymał Oscara za muzykę do filmu "Światła rampy".



Charlie Chaplin zmarł w Szwajcarii 25 grudnia 1977 roku. Miał 88 lat. Dziś w miejscu jego rezydencji działa muzeum poświęcone artyście.