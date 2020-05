Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał Palestyńczyków, aby kontynuowali swoje powstanie przeciwko Izraelowi. Według niego rząd Izraela to "guz nowotworowy", z którym trzeba się zmierzyć do czasu wyzwolenia Palestyńczyków.

Chamenei wzywa Palestyńczyków do walki z Izraelem / ATEF SAFADI / PAP/EPA



"Powstanie Palestyńczyków powinno być kontynuowane (...) walka o wyzwolenie Palestyny jest obowiązkiem i islamskim dżihadem (...) Syjonistyczny reżim (Izrael) jest guzem nowotworowym w regionie" - oświadczył Chamenei w przemówieniu transmitowanym w internecie.



"Dziś świat liczy po kolei każdą ofiarę koronawirusa na ziemi, ale nikt nie spytał, kto jest odpowiedzialny za setki tysięcy męczenników, uwięzionych i zaginionych w Palestynie i w krajach, w których Stany Zjednoczone i Europa prowadziły wojny" - powiedział. - Długotrwały wirus syjonistów zostanie wyeliminowany".



Chamenei i inni wysocy rangą przedstawiciele irańskich władz wielokrotnie na przestrzeni lat wzywali do zniszczenia państwa żydowskiego, mówiąc o "wymazaniu go z mapy".



Chamenei powtórzył swój apel w przemówieniu z okazji Dnia Al-Kuds (po arab. Jerozolima), ustanowionego przez ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i obchodzonego w ostatni piątek muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.



Zdaniem władz irańskich dzień ten stanowi okazję do zamanifestowania poparcia dla Palestyńczyków oraz podkreślenia znaczenia Jerozolimy dla wyznawców islamu.



Z powodu epidemii koronawirusa ajatollahowie w Iranie musieli odwołać jednak państwowe obchody Dnia Al-Kuds. Ich kraj został najbardziej dotknięty Covid-19 w regionie. Do tej pory odnotowano w Iranie ponad 129 tys. zakażeń i ponad 7200 zgonów.



Od rewolucji islamskiej z 1979 roku Iran zerwał wszelkie stosunki z Izraelem. Szyicki Iran wspiera m.in. radykalne ugrupowanie palestyńskie Hamas, które rządzi w Strefie Gazy, a także islamistyczny Hezbollah z Libanu - ugrupowania sprzeciwiające się zawarciu pokoju z państwem żydowskim.



W Izraelu Dzień Jerozolimy (Jom Jeruszalaim) jest świętem narodowym; upamiętnia zwycięstwo Izraela w wojnie sześciodniowej i ustanowienie izraelskiej kontroli nad Starym Miastem w czerwcu 1967 roku.