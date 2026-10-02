„Car od AI”. Koordynator służb specjalnych USA ma zająć się sztuczną inteligencją

RMF24

Donald Trump zamierza powołać Jaya Claytona, koordynatora wszystkich służb wywiadowczych USA, na stanowisko „cara od AI” – przekazała telewizja CNN. Miałby on zatem zostać głównym urzędnikiem odpowiedzialnym za koordynację polityki dotyczącej sztucznej inteligencji.

Koordynator specsłużb ma zostać „carem od AI”

Według telewizji CNN Trump może ogłosić nominację jeszcze w piątek, choć Biały Dom niezmiennie twierdzi, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

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Jay Clayton, który ma objąć stanowisko „cara od AI”, to – od lipca – dyrektor Wywiadu Narodowego, koordynator wszystkich służb wywiadowczych USA. Wcześnie był prokuratorem i szefem Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Rywalizacja z Chinami

We wtorek Clayton był obecny podczas spotkania Trumpa z ponad 20 szefami firm technologicznych na temat AI, a Trump pytany, czy zamierza ogłosić go „carem” od AI, przyznał, że byłby dobrym kandydatem.

Sam Clayton powiedział po spotkaniu, że traktuje rozwój AI jako kwestię bezpieczeństwa narodowego i podobnie jak prezydent podkreślił konieczność utrzymania przewagi w tym obszarze nad Chinami.

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„Siły AI”. O czym mówi Trump?

Prezydent Trump ogłosił niedawno, że zamierza powołać nowego urzędnika odpowiedzialnego za politykę od sztucznej inteligencji, a także „siły AI”. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla tygodnika „Time” Trump wyjaśnił, że „siły AI” będą „grupą bardzo inteligentnych ludzi, którzy rozumieją (AI) i którzy będą mu doradzać”.

Rolę „cara od AI”, tj. doradcy w Białym Domu koordynującego politykę w tym obszarze, pełnił wcześniej inwestor z Doliny Krzemowej David Sacks, gorący przeciwnik regulacji branży.