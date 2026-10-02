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„Car od AI”. Koordynator służb specjalnych USA ma zająć się sztuczną inteligencją

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 października (18:19)

Donald Trump zamierza powołać Jaya Claytona, koordynatora wszystkich służb wywiadowczych USA, na stanowisko „cara od AI” – przekazała telewizja CNN. Miałby on zatem zostać głównym urzędnikiem odpowiedzialnym za koordynację polityki dotyczącej sztucznej inteligencji.

„Car od AI”. Koordynator służb specjalnych USA ma zająć się sztuczną inteligencją
Jay Clayton/fot. ANNABELLE GORDON /PAP/EPA

Koordynator specsłużb ma zostać „carem od AI”

Według telewizji CNN Trump może ogłosić nominację jeszcze w piątek, choć Biały Dom niezmiennie twierdzi, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Jay Clayton, który ma objąć stanowisko „cara od AI”, to – od lipca – dyrektor Wywiadu Narodowego, koordynator wszystkich służb wywiadowczych USA. Wcześnie był prokuratorem i szefem Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Rywalizacja z Chinami

We wtorek Clayton był obecny podczas spotkania Trumpa z ponad 20 szefami firm technologicznych na temat AI, a Trump pytany, czy zamierza ogłosić go „carem” od AI, przyznał, że byłby dobrym kandydatem.

Sam Clayton powiedział po spotkaniu, że traktuje rozwój AI jako kwestię bezpieczeństwa narodowego i podobnie jak prezydent podkreślił konieczność utrzymania przewagi w tym obszarze nad Chinami.

„Siły AI”. O czym mówi Trump?

Prezydent Trump ogłosił niedawno, że zamierza powołać nowego urzędnika odpowiedzialnego za politykę od sztucznej inteligencji, a także „siły AI”. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla tygodnika „Time” Trump wyjaśnił, że „siły AI” będą „grupą bardzo inteligentnych ludzi, którzy rozumieją (AI) i którzy będą mu doradzać”.

Rolę „cara od AI”, tj. doradcy w Białym Domu koordynującego politykę w tym obszarze, pełnił wcześniej inwestor z Doliny Krzemowej David Sacks, gorący przeciwnik regulacji branży.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Sztuczna inteligencja
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