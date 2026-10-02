Trump: Europa zgodziła się uwolnić „potężną ilość” oleju napędowego

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że państwa europejskie wyraziły zgodę na uwolnienie „potężną ilość” oleju napędowego z własnych rezerw.

„Europa właśnie zgodziła się uwolnić potężną ilość swojego oleju napędowego, którego ma duże zapasy. Proces rozpocznie się natychmiast” - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Stany Zjednoczone naciskały w ostatnich dniach na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.

Niedługo później komunikat w tej sprawie wydał Emmanuel Macron, który zapowiedział, że kraje G7 uwolnią do 100 mln baryłek diesla i ropy naftowej.

„Zrealizujemy nasze zobowiązania poprzez skoordynowane, prowadzone za pośrednictwem MAE uwolnienie 100 mln baryłek, które rozpocznie się natychmiast i potrwa cztery miesiące. Obejmie ono znaczące, przyspieszone uwolnienie rezerw oleju napędowego w ciągu pierwszych 20 dni przez państwa G7 i partnerów” — głosi komunikat opublikowany przez kancelarię prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,40 dolarów za galon.