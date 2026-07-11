Byk zaatakował 30-latka rogiem w twarz. Krwawe starcie w Pampelunie

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Piąty bieg z bykami podczas tegorocznego święta Sanfermines w hiszpańskiej Pampelunie nie obył się bez poszkodowanych. Jeden z uczestników został raniony rogiem w twarz – poinformowała hiszpańska agencja EFE. Kilkanaście osób trafiło do szpitala.

Jeden z uczestników sobotniego biegu z bykami w Pampelunie w ramach corocznego święta Sanfermines został raniony rogiem w twarz – poinformowała hiszpańska agencja EFE.

W sobotę rano odbył się piąty już bieg podczas tegorocznych Sanfermines. Po czterech względnie spokojnych, ten był chaotyczny, z przewracającymi się zwierzętami i ludźmi na wąskiej, liczącej około 900 metrów trasie, prowadzącej na arenę.

Byk ranił w twarz 30-letniego mężczyznę z Alicante, który otrzymał pierwszą pomoc na miejscu, a następnie trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Nawarze. Łącznie do szpitala trafiło kilkanaście osób, głównie młodych, choć wśród poszkodowanych znalazł się również 74-latek z Pampeluny.

Do ostatniego przypadku śmiertelnego podczas Sanfermines doszło w 2009 r.; od 1910 r. odnotowano 16 zgonów podczas gonitw. Po biegu, wieczorem, na miejscowej arenie odbywa się korrida.

W Hiszpanii ogląda je w ciągu roku średnio 6 mln osób, a korrida zasila gospodarkę kraju wpływami przekraczającymi 3,5 mld euro. Największa arena do korridy Las Ventas znajduje się w Madrycie i może pomieścić prawie 24 tys. widzów. Przeciwko wykorzystaniu byków podczas świąt protestują obrońcy praw zwierząt.

Festiwal w Pampelunie potrwa do 14 lipca. Tegoroczne święto odbywa się równo 100 lat od publikacji książki „Słońce też wschodzi” Ernesta Hemingwaya, który spopularyzował Sanfermines.