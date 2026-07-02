RMF24

Ruszyła budowa najdłuższego podwieszanego mostu morskiego w Ameryce Łacińskiej. Konstrukcja o długości 12,4 km powstaje w Brazylii, gdzie połączy miasto Salvador z wyspą Itaparica. Prace będą prowadziły chińskie firmy.

Potężna inwestycja nad wodami Zatoki Wszystkich Świętych.

Uroczysta inauguracja budowy odbyła się w środę. Przewodniczył jej prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva. Prace konstrukcyjne będą prowadziły chińskie firmy.

Most ma zostać ukończony w 2031 r. Konstrukcja powstaje w stanie Bahia, położonym w północno-wschodniej Brazylii. Połączy Salvador, nadatlantyckie miasto zamieszkane przez około 3 mln mieszkańców, z południowym wybrzeżem stanu. Przeprawa będzie wiodła nad wodami Zatoki Wszystkich Świętych.

Most skróci przejazd o dwie godziny

Koszt budowy wynosi 11,6 mld reali (ok. 8,4 mld zł). Przetarg wygrało konsorcjum chińskich firm, które zbuduje most i będzie nim zarządzało przez 35 lat. Wśród nich jest m.in. China Comunications Costruction Corporation (CCCC) i China Civil Engenering Construction Cosporation (CCECC).

Most skróci drogę z Salvadoru do miast południowego wybrzeża o ok. dwie godziny. Na jego budowie skorzystają miliony mieszkańców 250 okolicznych gmin – zaznaczyły lokalne media, dodając, że przez przeprawę będzie przejeżdżało 28 tys. pojazdów dziennie.