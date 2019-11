Rząd tymczasowej prezydent Boliwii Jeanine Anez uznał w czwartek Juana Guaido jako prezydenta Wenezueli. Evo Morales, który w niedzielę zrezygnował z urzędu boliwijskiego prezydenta, był tradycyjnym sojusznikiem przywódcy reżimu w Caracas, Nicolasa Maduro.

Tymczasowa prezydent Boliwii Jeanine Anez podczas wystąpienia / RODRIGO SURA / PAP/EPA

"Rząd Jeanine Anez uznaje prezydenta Juana Guaido" - oświadczyła boliwijska minister łączności Roxana Lizarraga.

Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido w styczniu br. obwołał się tymczasowym prezydentem Wenezueli, a wybory prezydenckie, w których wygrał Maduro, uznał za przeprowadzone z naruszeniem demokratycznych standardów, a więc nielegalne.



Guaido do tej pory został uznany przez ok. 50 krajów na całym świecie, w tym USA i Polskę, a także przez Unię Europejską. Za rządów Moralesa Boliwia była w gronie państw, które kategorycznie odrzucały decyzję Guaido, a sam Morales niezmiennie uważał się za sojusznika Maduro.



Po ostatnich wydarzeniach w Boliwii, gdzie po fali protestów społecznych wywołanych przez kontestowane wyniki wyborów prezydenckich Morales podał się do dymisji, Maduro oznajmił, że ustąpienie dotychczasowego prezydenta Boliwii to efekt "zamachu stanu". Anez zaprzeczyła, jakoby w jej kraju doszło do zamachu stanu, i zaapelowała o pokojowe przekazanie władzy i odejście od "totalitarnego reżimu".