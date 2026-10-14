Bliska współpracowniczka Orbana pracuje dla Rosjan? Szokujące doniesienia

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Maria Schmidt, bliska współpracowniczka byłego premiera Węgier Viktora Orbana w przeszłości także dyrektor muzeum Dom Terroru w Budapeszcie, figuruje na stronie internetowej prokremlowskiego portalu Goworit Europa jako jego redaktor naczelna - poinformował w środę portal Nepszabadsag.

Była dyrektor muzeum poświęconego ofiarom totalitaryzmu i antysowieckiemu powstaniu na Węgrzech z 1956 roku zaprzeczyła, jakoby miała cokolwiek wspólnego z portalem.

Portal został wpisany na brytyjską listę sankcyjną

Serwis początkowo działał w domenie govorit.eu i był zarejestrowany w Berlinie, a następnie przeniósł się do domeny govorit.tv, przenosząc siedzibę redakcji na Węgry, a serwery do Kazachstanu. W wydanym oświadczeniu przedstawiciele portalu uzasadnili decyzję rzekomą presją wywieraną na projekt przez władze europejskie — przypomniał węgierski tygodnik „HVG”.

Z kolei w maju br., portal został wpisany na brytyjską listę sankcyjną. Uznano go za element powiązanej z Rosją sieci manipulacji informacyjnej, której celem była destabilizacja sytuacji na Ukrainie.

Czym się zajmuje Maria Schmidt?

Według portalu, do zadań Marii Schmidt należy zarządzanie strategią medialną oraz utrzymywanie kontaktów z autorami i partnerami. Nepszabadsag przypomniał, że czytelnicy prokremlowskiego portalu mogą na jego łamach trafić na „treści dobrze znane z propagandy rządu Orbana”.

„Narrację o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest postacią negatywną, Ukraina nie jest niepodległa, a bezpieczeństwu kontynentu zagraża konfrontacja Europy z Rosją” - wymieniono.