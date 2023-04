Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątek, że zdecydował się kandydować na drugą kadencję i ogłosi swoją kampanię „stosunkowo szybko” - poinformował Reuters.

Prezydent USA, Joe Biden / Shutterstock

Ogłosimy to stosunkowo szybko. Ale podróż tutaj tylko wzmocniła moje poczucie optymizmu co do tego, co można zrobić - powiedział Biden dziennikarzom na koniec emocjonalnej podróży do Irlandii. Mówiłem ci, że moim planem jest ponowny bieg - odparł dziennikarzowi ponawiającemu pytanie o reelekcję.

Biden od dawna mówił, przypomina Reuters, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Jednak jego zwolennicy nie są pewni, czy 80-letni Demokrata, jeden z najstarszych światowych przywódców, naprawdę zobowiąże się do walki o kolejną czteroletnią kadencję.