​Kalifornijska sieć fast foodów opublikowała nietypowe ogłoszenie o pracę. Farmer Boys poszukują stażysty "na jeden dzień" do dość wyjątkowego zadania - musi... testować bekon.

Farmer Boys to sieć sprzedająca burgery. Na swoim Instagramie ogłosili, że poszukują "bekonowego stażysty". Za jeden dzień pracy płacą tysiąc dolarów.

Kochasz bekon tak jak my? Poszukujemy człowieka na płatne stanowisko bekonowego stażysty. Jeden dzień - tysiąc dolarów - jedz bekon - piszą właściciele. By zdobyć tę wyjątkową pracę, należy nagrać film lub zrobić zdjęcie, na którym trzeba udowodnić dlaczego nadaje się na to stanowisko.

Farmer Boys zaznaczają, że stażysta będzie musiał oceniać długość i grubość kawałków bekonu, a także próbować inne produkty, które zamierzają w przyszłości wypuścić na rynek.

Sieć powstała w 1981 roku. Obecnie mają ponad 90 restauracji w Kalifornii i Nevadzie.