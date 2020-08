Banksy zaangażował się w pomoc uchodźcom i migrantom, którzy drogą morską próbują się dostać do Europy. Brytyjski artysta finansuje działalność jachtu motorowego Louise Michel, który od ponad tygodnia pływa po wodach Morza Śródziemnego – podaje „The Guardian”.

Jednostka pierwszy raz wypłynęła z portu Burriana niedaleko Walencji 17 sierpnia. W tej chwili Louise Michel znajduje się w centralnej części Morza Śródziemnego. Na pokładzie znajduje się 89 osób - w tym 14 kobiet i czworo dzieci - uratowanych przez załogę. Statek szuka teraz portu, w którym mógłby zacumować.

Po wyglądzie jednostki nie trudno zorientować się, że jest związana z Banksy'm. Biały statek został częściowo pomalowany różową farbą, widać też na nim grafikę w charakterystycznym dla ikony street-artu stylu: przedstawia dziewczynkę w kamizelce ratunkowej sięgającą po różowe koło ratunkowe w kształcie serca.

Załogę stanowią europejscy aktywiści, którzy brali już udział w podobnych przedsięwzięciach. Jacht motorowy pływa pod niemiecką banderą. Wcześniej jednostka należała do francuskich służb celnych. 31-metrowy statek jest mniejszy niż inne statki organizacji NGO, ale zdecydowanie od nich szybszy.

Mamy nadzieję, że Louis Michel będzie w stanie prześcignąć tak zwaną libijską straż przybrzeża, zanim ta dotrze do łodzi z uchodźcami i migrantami i wciągnie ich z powrotem do libijskich obozów - powiedziała "Guardianowi" Pia Klemp, kapitan Louis Michel. Aktywiści krytykują sposób postępowania libijskich służb. Według nich ludzie zabierani z łodzi znajdujących się na morzu są sprzedawani libijskim bojownikom po dotarciu do portów. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, tylko w tym roku 7600 migrantów zostało zawróconych do Libii, gdzie od lat trwa kryzys polityczny. Organizacje zajmujące się prawami człowieka wskazują, że w obozach dla migrantów dochodzi do gwałtów i tortur.

Do tej pory w 2020 roku na wodach Morza Śródziemnego zginęło ponad 500 uchodźców i migrantów próbujących dotrzeć do Europy.

Kryzys migracyjny jest stałym tematem twórczości Banksy’ego.