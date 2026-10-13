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Jemeńscy rebelianci Huti użyli Claude'a, modelu sztucznej inteligencji firmy Anthropic, do konstruowania rakiet i pocisków balistycznych – przyznała firma. Brytyjski dziennik „Daily Mail” podkreślił, że AI może zmienić krajobraz geopolityczny w regionie Zatoki Perskiej.

Wspierani przez Iran rebelianci Huti, często walczący dotąd boso lub w sandałach, sprawiali wrażenie prymitywnej siły zbrojnej. Jednak dzięki modelowi Claude nauczyli się konstruować rakiety dalekiego zasięgu, które potrafią korygować lot, jeśli zbaczają z kursu – przekazał brytyjski dziennik „Daily Mail”.

Skondensowany dorobek badawczy

Twórcy modelu Claude ujawnili w opublikowanym w ubiegłym miesiącu raporcie, że Huti uruchomili trzy programy zbrojeniowe z wykorzystaniem produktów opartych na tej technologii AI. Claude umożliwia realizację całej gamy programów edukacyjnych, obejmujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy – podkreślił dziennik.

Jak podano w raporcie Anthropic, AI skondensowała dorobek badawczy czołowych światowych ekspertów w dziedzinie technologii rakietowej, do którego następnie uzyskali dostęp terroryści.

Huti wykorzystali Claude'a do stworzenia systemu sterowania, nawigacji i kontroli, który odpowiada za prowadzenie i stabilizację obiektu w powietrzu. Claude dostarczył oprogramowanie do szacowania pozycji, dostosował parametry sterowania, uruchomił proces kompilacji oprogramowania układowego i dokonywał modyfikacji, gdy pociski nie trafiały w cel – czytamy w „Daily Mail”.

„Blokowano wiele zapytań, choć nie wszystkie”

Nawet gdy Anthropic zorientował się, w jaki sposób wykorzystywane jest jego oprogramowanie, Huti potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i wprowadzić własne modyfikacje – przekazano w brytyjskiej gazecie.

Autorzy raportu przyznali, że ich „mechanizmy zabezpieczające blokowały wiele zapytań, choć nie wszystkie”. „Huti stosowali różnorodne taktyki, by ominąć zabezpieczenia” – wyjaśniono.

Specjaliści z Anthropic dodali, że dysponują „dowodami, że (jemeńscy bojownicy) opracowali już zestaw narzędzi do symulacji offline, który nie opiera się na programie Claude ani innych środowiskach obliczeń inżynierskich”.

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Huti walczą z uznawanym międzynarodowo rządem i atakują wspierająca go Arabię Saudyjską, chcąc uniemożliwić jej eksport ropy naftowej – przypomniał brytyjski dziennik, dodając, że w rezultacie rosną ceny ropy i jej pochodnych.

Nie jest jasne, czy wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti wykorzystali Claude'a podczas weekendowych ataków na lotnisko w Rijadzie, w których zginęło 14, a rannych zostało ponad 300 osób. Jednak uderzenia te zszokowały Saudyjczyków zasięgiem i precyzją pocisków i wywołały w Białym Domu dyskusję o zwiększeniu wsparcia militarnego USA dla Arabii.