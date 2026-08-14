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Nocą tej granicy nie przekroczysz. Estończycy przedłużają decyzję

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (06:42)

Estoński rząd zdecydował w czwartek, że przejścia graniczne z Rosją będą nadal zamykane na noc. Skorzystać z nich będzie można przez 12 godzin dziennie - od 7:00 do 19:00. Ograniczenie dotyczy przejść drogowych, kolejowych oraz przeprawy pieszej przez most na rzece Narwa do rosyjskiego Iwangorodu.

Nocą tej granicy nie przekroczysz. Estończycy przedłużają decyzję
Przejścia z Rosją w Estonii czynne od 7 do 19. Rząd utrzymuje nocne ograniczenia. Na zdjęciu piesze przejście przez most na rzece Narwa (fot. Jaap Arriens/NurPhoto) /AFP/East News

Minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro wyjaśnił, że decyzja jest związana z sytuacją w relacjach Unii Europejskiej z Rosją, przede wszystkim z trwającą rosyjską wojną przeciwko Ukrainie. Ma również zwiększyć bezpieczeństwo granicy, ułatwić służbom reagowanie na ewentualne incydenty oraz poprawić kontrolę celną.

Jednocześnie estońskie władze podkreślają, że obecnie nie ma podstaw, by całkowicie zamykać granicę z Rosją.

Nocne zamknięcie przejść wprowadzono w lutym tego roku po serii naruszeń granicy przez rosyjskie służby. Termin rozpoczęcia ograniczeń - 24 lutego - miał również wymiar symboliczny, ponieważ przypadał na czwartą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Estonia
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