Nocą tej granicy nie przekroczysz. Estończycy przedłużają decyzję

Minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro wyjaśnił, że decyzja jest związana z sytuacją w relacjach Unii Europejskiej z Rosją, przede wszystkim z trwającą rosyjską wojną przeciwko Ukrainie. Ma również zwiększyć bezpieczeństwo granicy, ułatwić służbom reagowanie na ewentualne incydenty oraz poprawić kontrolę celną.
Jednocześnie estońskie władze podkreślają, że obecnie nie ma podstaw, by całkowicie zamykać granicę z Rosją.
Nocne zamknięcie przejść wprowadzono w lutym tego roku po serii naruszeń granicy przez rosyjskie służby. Termin rozpoczęcia ograniczeń - 24 lutego - miał również wymiar symboliczny, ponieważ przypadał na czwartą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.