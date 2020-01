Celnicy na lotnisku w Buenos Aires skonfiskowali 82 kg kokainy, która była ukryta na pokładzie samolotu niderlandzkich linii KLM Cargo - poinformowała w środę argentyńska policja.

Samolot towarowy KLM Cargo przyleciał do Buenos Aires z Sao Paulo i po kilku godzinach postoju miał wystartować do Quito, stolicy Ekwadoru, następnie dalej do Amsterdamu, docelowego portu.



Celnicy tuż przed startem zażądali jego odroczenia i dysponując nakazem sądowym przeszukali samolot. Kokaina była ukryta w kartonowych pudełkach między innymi ładunkami.



Jak poinformowała policja, w związku z próbą przemytu narkotyków aresztowano siedem osób, w tym trzech członków załogi samolotu KLM Cargo.



We wrześniu ubiegłego roku na tym samym lotnisku celnicy skonfiskowali ponad 250 kg kokainy, którą próbowano przemycić do Madrytu.