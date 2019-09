Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda są już w Stanach Zjednoczonych. Za Oceanem prezydent weźmie udział w debacie generalnej 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Andrzej Duda w drodze do hotelu w Nowym Jorku / Radek Pietruszka / PAP

Wizytę w USA polska para prezydencka rozpocznie od mszy w kościele Świętego Krzyża w miejscowości New Britain w stanie Connecticut, a następnie spotka się z przedstawicielami Katedry Polskiej w Central Connecticut State University.

Podczas późniejszej uroczystości w parku Walnut Hill prezydent wręczy odznaczenia zasłużonym przedstawicielom Polonii. Planowane jest tam jego wystąpienie.

W poniedziałek, w przeddzień debaty generalnej tegorocznego 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Andrzej Duda spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Jak informował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, strona polska ponad tydzień temu otrzymała od partnerów amerykańskich propozycję zorganizowania takiego spotkania 23 września.

Spotkanie odbędzie się na zaproszenie Donalda Trumpa, on jest jego gospodarzem. Prezydenci odbędą rozmowę "w cztery oczy", następnie będą miały miejsce rozmowy delegacji - przekazał Szczerski.

Dodał, że strona polska dąży do tego, by w trakcie spotkania podpisana została deklaracja dot. szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju.

Taka była nasza propozycja, by tę deklarację w czasie tego spotkania podpisać - ujawnił szef gabinetu prezydenta RP.

Pierwotnie, przypomnijmy, deklaracja miała być podpisana podczas planowanej na wrzesień wizyty Trumpa w Polsce: prezydent USA miał m.in. wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ze względu na zbliżający się do Florydy huragan Dorian Trump odwołał jednak wówczas swój przyjazd, a w Warszawie zastąpił go wiceprezydent Mike Pence.

Według Krzysztofa Szczerskiego, w Nowym Jorku prezydenci RP i USA poruszą także tematy związane z dwustronną współpracą energetyczną i współpracą w dziedzinie nowych technologii.

Wszystko odbywa się także w tym kontekście naszych starań, które pewnie niedługo będą ostatecznie domknięte, o zniesienie wiz amerykańskich dla Polaków. To też pewnie będzie jednym z tematów rozmów zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z Polonią amerykańską - zapowiedział Szczerski.

Również w poniedziałek, jeszcze przed spotkaniem z Donaldem Trumpem, Andrzej Duda weźmie udział w inauguracji Szczytu Klimatycznego zorganizowanego przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Szczerski zaznaczył, że w trakcie szczytu prezydent zgłosi polskie propozycje działań na rzecz klimatu, które nasz kraj podjął w ostatnim czasie lub ma w planach podjąć.

Następnie Duda otworzy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ polską salę. Jak wyjaśnił szef gabinetu prezydenta, zgodnie z tradycją kraje, których niestałe członkostwo w RB ONZ się kończy - a polskie dwuletnie członkostwo zakończy się 31 grudnia - przekazują do siedziby ONZ upominki. Polska zdecydowała, by tym razem był to "polski pokój". Jak mówił Szczerski, jedna z sal tuż przy sali obrad RB ONZ zostanie wyposażona w meble według polskiego projektu.

W poniedziałek Andrzej Duda spotka się również z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto.

We wtorek rano polski prezydent wysłucha wystąpienia Donalda Trumpa w czasie debaty generalnej 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Następnie spotka się z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem.

Późnym popołudniem zaś Andrzej Duda będzie miał wystąpienie podczas debaty generalnej.

Tegoroczne wystąpienie prezydenta będzie się koncentrowało wokół trzech wartości: pokoju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - poinformował Krzysztof Szczerski.

Wieczorem polska para prezydencka weźmie udział w obiedzie wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla uczestników sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według Szczerskiego, będzie to kolejna okazja do rozmów kuluarowych i zapewne dojdzie wtedy do kolejnej rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

W środę rano prezydent będzie uczestniczył m.in. w spotkaniu poświęconym 30-leciu Konwencji Praw Dziecka.

Tego dnia odbędzie również rozmowę z sekretarzem generalnym ONZ.

W planach jest także spotkanie pary prezydenckiej ze środowiskami żydowskimi na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku.