Jak poinformowano w piątek, abp Marek Jędraszewski zdecydował o rozwiązaniu Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Od 1 października zespół kończy pracę, ma być powołany nowy. Jak wynika jednak z opublikowanego oświadczenia, nie wszyscy stracili pracę: „Podjęte działania dotyczą zakończenia współpracy jedynie z koordynatorem Biura, panią Joanną Adamik, i jej dwiema najbliższymi współpracowniczkami, które są osobami niezamężnymi. (…) Natomiast dwie pozostałe osoby, które w życiu prywatnym jako matki tworzą wraz ze swymi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej”. Całe biuro było zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. "Z dnia na dzień” dwie kobiety, które samotnie wychowują adoptowane dzieci, stracą pracę.

abp Marek Jędraszewski / Jacek Bednarczyk / PAP