Przemysław Branny nie żyje. Miał 55 lat

RMF24

Przemysław Branny nie żyje. Znany aktor i pieśniarz, od ponad 30 lat związany z krakowskim Teatrem Bagatela, miał 55 lat. „Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka” - napisano na profilu teatru.

Wiadomość o śmierci Przemysława Brannego przekazał w sobotę urząd miasta, powołując się na informacje teatru.

Niezapomniane role Przemysława Brannego

Aktor na scenie Bagateli stworzył 42 role. Występował także w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym, m.in. w „Sztukmistrzu z Lublina”, „Skrzypku na dachu” i „Śmierci pięknych saren”. W filmie zagrał m.in. w „Śmierci jak kromka chleba” w reżyserii Kazimierza Kutza.

Branny był również cenionym wokalistą. Od 1992 roku współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot, występował w koncertach muzycznych i programach telewizyjnych, a także był solistą oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, m.in. „Tu Es Petrus” i „Psałterza Wrześniowego”.

W 2024 roku Przemysław Branny obchodził 30-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji na scenie Teatru Bagatela wystąpił w „Śmierci pięknych saren” w reżyserii Jana Szurmieja.

Teatr Bagatela żegna swojego aktora

„Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor - PRZEMYSŁAW BRANNY” - napisano na profilu facebookowym Teatru Bagatela.

„Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka. Przemek: Mąż. Tato. Brat. Przyjaciel. Kolega. Aktor. Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu” - czytamy we wpisie.

Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. Już jako dziecko występował na Scenie Polskiej tamtejszego teatru.

W 1993 roku ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, gdzie studiował m.in. pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra. Pod koniec studiów zadebiutował w „Placu Merkurego” w reżyserii Mieczysławy Stebnickiej w Teatrze STU, a później na stałe związał się z Teatrem Bagatela.