RMF24

Amerykański żołnierz zaginął po tym, jak śmigłowiec MH-60S Seahawk awaryjnie lądował w Morzu Arabskim. Trzech innych żołnierzy odniosło obrażenia, ale ich stan jest stabilny. Zostali podjęci z wody. Amerykanie poinformowali, że nic nie wskazuje na to, że przyczyną katastrofy maszyny były działania wroga.

Do wypadku doszło w środę na Morzu Arabskim około godz. 8 rano czasu polskiego.

Marynarka wojenna USA informuje w komunikacie, że trzech członków załogi MH-60S Seahawk zostało podjętych z wody. Trwają poszukiwanie jednego zaginionego żołnierza.

„Przyczyna incydentu jest badana” – poinformowała w oświadczeniu 5. Flota Marynarki Wojennej USA, dodając, że śmigłowiec został wysłany w ten region na pokładzie lotniskowca USS George HW Bush.

USS George H.W. Bush przebywa na Bliskim Wschodzie od końca kwietnia.

Lądowania śmigłowców na wodzie mogą być niebezpieczne, nawet dla doświadczonych pilotów – zawraca uwagę agencja Reutera.

Siły zbrojne USA w regionie są w stanie podwyższonej gotowości w związku z okresowymi wybuchami przemocy w okresie zawieszenia broni między USA a Iranem.