Akcja ratunkowa u wybrzeży Rumunii. Nieoficjalnie: Dron uderzył w statek

Rumuńskie Dowództwo Marynarki Wojennej poinformowało, że w poniedziałek około godziny 11:00 zostało zaalarmowane o poważnym incydencie poza wodami terytorialnymi Rumunii.
Przerażeni członkowie załogi poinformowali służby ratunkowe, że na pokładzie wybuchł pożar. Poprosili o pomoc.
Centrum Koordynacji Morskiej w Konstancy (MRCC) zwróciło się o interwencję do Rumuńskiej Agencji ds. Ratowania Życia Ludzkiego na Morzu i mobilizację jednostek ratowniczych.
„Według wstępnych informacji kapitan statku jest ranny, a 13 członków załogi zaginęło” – poinformował rumuński dowództwo marynarki wojennej. W późniejszym komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii przekazano, że zginęły dwie osoby, a 11 udało się uratować.
Rumuńskie media informują, że załadowany zbożem „Royad Mammadov” został trafiony przez drona w pobliżu platformy wiertniczej Pescăruș. Na pokładzie wybuchł pożar. Statek wypłynął z portu Ismail na Ukrainie i zmierzał do Rawenny we Włoszech.
Rumuński Urząd Marynarki Wojennej nie potwierdził jednak dotychczas w oficjalnym komunikacie, że przyczyną incydentu był dron.
Według dostępnych danych morskich Royad Mammadov pływa pod banderą Saint Kitts i Nevis. Jednostka ma około 140 metrów długości.