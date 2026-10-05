Akcja ratunkowa u wybrzeży Rumunii. Nieoficjalnie: Dron uderzył w statek

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Na Morzu Czarnym trwa zakrojona na szeroką skalę operacja poszukiwawczo-ratunkowa. Na przewożącym zboże statku „Royad Mammadov” wybuchł pożar. Z najnowszych informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii wynika, że dwie osoby zginęły, a 11 udało się uratować. Wcześniej informowano, że kapitan został ranny, a 13 członków załogi zaginęło. Według News.ro, statek został trafiony przez drona w pobliżu platformy wiertniczej w Pescăruș.

Rumuńskie Dowództwo Marynarki Wojennej poinformowało, że w poniedziałek około godziny 11:00 zostało zaalarmowane o poważnym incydencie poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Przerażeni członkowie załogi poinformowali służby ratunkowe, że na pokładzie wybuchł pożar. Poprosili o pomoc.

Centrum Koordynacji Morskiej w Konstancy (MRCC) zwróciło się o interwencję do Rumuńskiej Agencji ds. Ratowania Życia Ludzkiego na Morzu i mobilizację jednostek ratowniczych.

„Według wstępnych informacji kapitan statku jest ranny, a 13 członków załogi zaginęło” – poinformował rumuński dowództwo marynarki wojennej. W późniejszym komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii przekazano, że zginęły dwie osoby, a 11 udało się uratować.

Rumuńskie media informują, że załadowany zbożem „Royad Mammadov” został trafiony przez drona w pobliżu platformy wiertniczej Pescăruș. Na pokładzie wybuchł pożar. Statek wypłynął z portu Ismail na Ukrainie i zmierzał do Rawenny we Włoszech.

Rumuński Urząd Marynarki Wojennej nie potwierdził jednak dotychczas w oficjalnym komunikacie, że przyczyną incydentu był dron.

Według dostępnych danych morskich Royad Mammadov pływa pod banderą Saint Kitts i Nevis. Jednostka ma około 140 metrów długości.