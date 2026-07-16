4-latek śmiertelnie postrzelił 2-letniego kuzyna w USA

RMF24

Tragiczny wypadek na Florydzie. Czteroletni chłopiec śmiertelnie postrzelił swojego dwuletniego kuzyna z niezabezpieczonego pistoletu pozostawionego w samochodzie – informuje amerykańska stacja ABC News, powołując się na lokalne władze.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Kissimmee. Jak przekazał szeryf hrabstwa Osceola Chris Blackmon, funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów, gdzie zastali 2-letniego chłopca z raną postrzałową.

Dziecko, zidentyfikowane jako Brayden Tennyson, zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon. Biuro szeryfa poinformowało, że we wtorek chłopiec obchodziłby trzecie urodziny.

Tragedia na Florydzie. „ Broń leżała dosłownie na widoku ”

Według ustaleń śledczych w chwili tragedii dwoje dzieci przebywało samo w samochodzie. Czterolatek miał znaleźć niezabezpieczony pistolet należący do matki Braydena, a następnie oddać strzał, który śmiertelnie ranił młodszego kuzyna.

Broń leżała dosłownie na widoku – powiedział podczas konferencji prasowej szeryf Chris Blackmon.

Jak dodał, gdyby pistolet znajdował się w kaburze lub był odpowiednio zabezpieczony, dziecku znacznie trudniej byłoby go użyć. Nie da się tego cofnąć. To nie jest gra wideo – podkreślił szeryf.

Z ustaleń władz wynika, że rodzina przyjechała na Florydę z miejscowości Louisville w stanie Georgia na wakacyjny wyjazd i zatrzymała się w wynajętym domu. W chwili zdarzenia dorośli znajdowali się poza samochodem.

Członkowie rodziny byli już poza pojazdem i nie zdążyli jeszcze wejść do domu, gdy usłyszeli strzał dochodzący z wnętrza auta – przekazało biuro szeryfa.

Śledztwo w sprawie tragedii trwa. Szeryf nie wykluczył postawienia zarzutów w związku z pozostawieniem broni bez odpowiedniego zabezpieczenia. Prokuratura poinformowała w środę, że ze względu na trwające postępowanie nie może na razie ujawnić dodatkowych informacji.