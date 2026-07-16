4-latek śmiertelnie postrzelił 2-letniego kuzyna w USA

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Kissimmee. Jak przekazał szeryf hrabstwa Osceola Chris Blackmon, funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów, gdzie zastali 2-letniego chłopca z raną postrzałową.
Dziecko, zidentyfikowane jako Brayden Tennyson, zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon. Biuro szeryfa poinformowało, że we wtorek chłopiec obchodziłby trzecie urodziny.
Tragedia na Florydzie. „Broń leżała dosłownie na widoku”
Według ustaleń śledczych w chwili tragedii dwoje dzieci przebywało samo w samochodzie. Czterolatek miał znaleźć niezabezpieczony pistolet należący do matki Braydena, a następnie oddać strzał, który śmiertelnie ranił młodszego kuzyna.
Broń leżała dosłownie na widoku – powiedział podczas konferencji prasowej szeryf Chris Blackmon.
Jak dodał, gdyby pistolet znajdował się w kaburze lub był odpowiednio zabezpieczony, dziecku znacznie trudniej byłoby go użyć. Nie da się tego cofnąć. To nie jest gra wideo – podkreślił szeryf.
Z ustaleń władz wynika, że rodzina przyjechała na Florydę z miejscowości Louisville w stanie Georgia na wakacyjny wyjazd i zatrzymała się w wynajętym domu. W chwili zdarzenia dorośli znajdowali się poza samochodem.
Członkowie rodziny byli już poza pojazdem i nie zdążyli jeszcze wejść do domu, gdy usłyszeli strzał dochodzący z wnętrza auta – przekazało biuro szeryfa.
Śledztwo w sprawie tragedii trwa. Szeryf nie wykluczył postawienia zarzutów w związku z pozostawieniem broni bez odpowiedniego zabezpieczenia. Prokuratura poinformowała w środę, że ze względu na trwające postępowanie nie może na razie ujawnić dodatkowych informacji.