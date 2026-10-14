Liverpool rozbił austriacki Linz. Hat-trick zaliczył Barcola

RMF24

Okazałe zwycięstwo piłkarzy Liverpoolu w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. „The Reds” rozbili na wyjeździe austriacki LASK Linz 6:3. Wcześniej Feyenoord Rotterdam, bez Jakuba Modera w składzie, pokonał przed własną publicznością Como 3:2.

W Austrii hat-trickiem popisał się Francuz Bradley Barcola (24., 37. i 66.), a po jednym trafieniu dla gości dołożyli wypożyczony z Barcelony Urugwajczyk Ronald Araujo (22.), Holender Jeremie Frimpong (51.) i Lewis Koumas (72.).

Premierowe trafienia Barcoli i Araujo

Barcola i Araujo zdobyli swoje pierwsze gole dla Liverpoolu w oficjalnych meczach. Obaj dołączyli do klubu tego lata. Także Koumas, który w barwach „The Reds” rozpoczął seniorską karierę, nie strzelił jeszcze bramki w żadnych rozgrywkach. Frimpong ostatnio trafił do siatki w styczniu.

Gole dla gospodarzy uzyskali Robert Ljubicić (63.), który na boisku pojawił się kilkadziesiąt sekund wcześniej, oraz Florian Flecker (74. i 78.). Liverpool ma po dwóch kolejkach komplet punktów. Tyle samo po wtorkowych rozstrzygnięciach zgromadziły Barcelona, Sporting Lizbona oraz Arsenal Londyn.

5 bramek w Rotterdamie. Feyenoord lepszy od Como

Dwa zwycięstwa mogło mieć też zespół Como, jednak w Rotterdamie lepsi byli gospodarze. Oba kluby mają teraz po trzy punkty. Reprezentant Polski Jakub Moder pauzuje od kilku miesięcy z powodu kontuzji kolana i nie znalazł się w kadrze meczowej Feyenoordu.