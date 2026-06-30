RMF24

Kamil Majchrzak wygrał w meczu I rundy Wimbledonu z rozstawionym z numerem 30. chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5. Mecz trwał godzinę i 58 minut.

30-letni Kamil Majchrzak zrewanżował się rok młodszemu Alejandro Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.

16 asów Majchrzaka

Majchrzak przyjechał do Londynu opromieniony pierwszym turniejowym zwycięstwem w ATP Tour. Najlepszy okazał się w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, gdzie pokonał trzech tenisistów z czołowej dziesiątki rankingu. W starciu z Tabilo był lepszy w każdym elemencie tenisowego rzemiosła. Majchrzak zaserwował 16 asów, rywal - dziewięć. Miał także więcej zagrań wygrywających (43-33) i mniej niewymuszonych błędów (18-27).

Dwa pierwsze sety miały bliźniaczy przebieg. Majchrzak utrzymywał podanie, a w końcu przełamywał Tabilo, co wystarczało do wygrania partii.

Emocje w III secie

Nieco emocji było w zasadzie tylko w końcówce trzeciego seta. Majchrzak prowadził 5:4 i serwował na zwycięstwo w meczu, ale pierwszy raz dał się przełamać. Polak błyskawicznie jednak podniósł poziom. W kolejnym gemie ponownie poradził sobie z serwisem rywala, a znów serwując na wygraną już nie popełniał błędów.

Kolejnym rywalem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego, który w rankingu zajmuje najwyższe w karierze 45. miejsce, będzie w czwartek Amerykanin Zachary Svajda (66. ATP) lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (119. ATP).

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej: Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile, 30) 6:3, 7:5, 7:5.