AS Monaco bliżej awansu. Trudne zadanie przed piłkarzami Górnika

RMF24

Górnik Zabrze przegrał na własnym stadionie z AS Monaco 2:3 (0:1) w pierwszym meczu 4., ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Przed rewanżem we Francji, który zostanie rozegrany 27 sierpnia, to rywale wicemistrza Polski są bliżsi awansu.

Stawką tego dwumeczu jest awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Zabrzanie w krajowej ekstraklasie zanotowali komplet trzech zwycięstw (jeden mecz zaległy), ale wcześniej nie wygrali w tym sezonie w europejskiej rywalizacji. Najpierw odpadli w 2. rundzie eliminacji prestiżowej Ligi Mistrzów z Fenerbahce Stambuł (0:1, 1:1), a następnie musieli uznać wyższość Ferencvarosu Budapeszt w 3. rundzie kwalifikacji LE (0:1 i 1:1).

Ekipa z Księstwa – prowadzona od niedawna przez trenera Filipe Luisa - nie rozpoczęła jeszcze rywalizacji w lidze francuskiej i przyjechała do Zabrza po serii wymagających sparingów (m.in. wyjazdowa wygrana z angielskim Liverpoolem 3:2). AS Monaco zakończyło poprzedni sezon ligi francuskiej na siódmym miejscu. W efekcie klub rozstał się z belgijskim trenerem Sebastienem Pocognolim. Zabrzanie zostali natomiast w poprzednim sezonie wicemistrzami kraju.

Mocny początek AS Monaco

Trener gospodarzy Michal Gasparik nie ukrywał, że faworytem są przeciwnicy, ale nikt w jego drużynie tego starcia się nie boi. W wyjściowej jedenastce Górnika był jeden Polak – obrońca Rafał Janicki. Przyjezdni objęli prowadzenie już w 9. minucie. Kontrę z własnej połowy wyprowadził Mathys Detourbet, prostopadłym podaniem „obsłużył” Mikę Bieretha, który nie dał się zablokować w polu karnym i ucieszył 35-osobową grupę kibiców AS Monaco.

Zabrzanie długo nie potrafili zagrozić bramce długo rozgrywających piłkę rywali, ale w miarę upływu czasu kilka razy im się to udało. Z daleka próbowali pokonać bramkarza AS Monaco Maksym Chłań i Josema, a z bliska spudłowali Erik Prekop i Lukas Sadilek.

Górnik łapie kontakt

Po przerwie dużo szybciej na boisko wyszli piłkarze trenera Gasparika, jakby dla podkreślenia, że spieszy się im do odrabiania straty. Tymczasem, mimo dopingu 23-tysięcznej widowni, to goście zdobyli gola, po długiej akcji, zakończonej potężnym uderzeniem Lamine'a Camary zza pola karnego.

Tym razem Zabrzanie szybko odpowiedzieli. Podanie Erika Janży wykorzystał płaskim uderzeniem z bliska jego imiennik Prekop. Radość fanów polskiej drużyny trwała krótko, bowiem zaraz potem lewą stroną boiska przedarł się Stanis Idumbo, dokładnie zacentrował na głowę Parisa Brunnera i było 1:3.

Rezerwowy przedłuża nadzieję wicemistrzów Polski

Gospodarze nie zrezygnowali z walki o poprawę wyniku. Najpierw Michal Sacek głową strzelił zbyt lekko, by zaskoczyć Lukasa Hradecky’ego, ale po chwili w dużym zamieszaniu po rzucie rożnym refleksem popisał się rezerwowy Sondre Liseth i przewaga zespołu z Księstwa stopniała. Goście nie zamierzali jednak bronić wyniku i mieli okazje, by pokonać Philippa Schulze. Golkiper wicemistrza Polski obronił uderzenie Anisa Soubeira, a po „główce” Oumara Konato piłka odbiła się od słupka.

W końcówce w zespole gospodarzy zadebiutował 23-letni napastnik z Martyniki Janisa Antiste, którego Zabrzanie kilka dni wcześniej wypożyczyli z włoskiego Sassuolo. Górnik nie zdołał doprowadzić do remisu i to rywale przybliżyli się do awansu.

Górnik Zabrze – AS Monaco 2:3 (0:1)

Erik Prekop 53, Sondre Liseth 74 - Mika Biereth 9, Lamine Camara 51, Paris Brunner 58-głową. Żółte kartki: Maximilian Dietz, Erik Janża - Mathys Detourbet, Anis Soubeir.

Górnik: Philipp Schulze – Michal Sacek, Rafał Janicki, Josema, Erik Janża – Lukas Sadilek (66. Kacper Urbański), Maximilian Dietz, Paulo Bernardo (81. Janis Antiste) – Peter Federico (75. Bruno Durdov), Erik Prekop (66. Sondre Liseth), Maksym Chłań.

AS Monaco: Lukas Hradecky – Vanderson (55. Jordan Teze), Sadibou Sane, Eric Dier, Christian Mawissa (80. Flavio Nazinho) - Mathys Detourbet (55. Anis Soubeir), Lamine Camara, Denis Zakaria (89. Safouane Benzarha), Stanis Idumbo – Paris Brunner, Mika Biereth (80. Oumar Konate).

Sędzia: Martin Matosa (Słowenia). Widzów: 23 027.