Znamy lokalizację polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej

RMF24

Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę na lokalizację tego ośrodka. W tym momencie ESA posiada około 6500 pracowników i mamy ośrodki w całej Europie, jednak ośrodek polski będzie pierwszym ośrodkiem ESA poza obszarem krajów, które w roku 1975 podpisały konwencję o utworzeniu ESA. A więc Polska jest pierwszym z tych (...) nowych członków ESA, w których takie centrum powstanie - mówił dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher w trakcie poniedziałkowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

ESA, utworzona w 1975 r., koordynuje europejskie działania dotyczące badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego w państwach członkowskich. Polska jest członkiem ESA od 2012 r.

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